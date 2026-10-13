Team Scaletta, esordio casalingo amaro: il Lamezia si impone 3-0

Le bianco-blù pagano un primo tempo sottotono contro un avversario di assoluto valore

MESSINA – Non riesce il colpaccio al Team Scaletta, che nella prima gara interna della nuova stagione cede per 3-0 contro un Lamezia determinato a riscattare la sconfitta rimediata nella giornata inaugurale. Una gara complicata, soprattutto nella prima frazione, in cui le biancoblù pagano a caro prezzo l’eccessivo nervosismo iniziale e la poca fluidità nella costruzione del gioco, faticando a trovare gli spazi necessari per sviluppare le proprie trame offensive. Merito anche di un Lamezia aggressivo, abile a sfruttare le incertezze delle padrone di casa e a indirizzare il match già nel primo tempo. Decisamente diversa la musica nella ripresa, con uno Scaletta più intraprendente, capace di costruire diverse occasioni da rete e mettere più volte alla prova Sanchez con Calabrese, senza però riuscire a trovare la via del gol.

Si chiude così sullo 0-3 una sfida dai due volti, nella quale il Team Scaletta paga un primo tempo sottotono contro un avversario di assoluto valore, ma trova nella ripresa una reazione importante, tanto sul piano del gioco quanto su quello dell’atteggiamento. Una sconfitta che lascia inevitabilmente amarezza, ma anche segnali incoraggianti da cui ripartire, soprattutto considerando il valore di un Lamezia che si presenta ai nastri di partenza come una delle tre formazioni più attrezzate del girone.

Team Scaletta – Lamezia Terme 0-3

Avvio subito vivace, con Mallda che colpisce la traversa grazie anche alla decisiva deviazione di Martino. Immediata la risposta dello Scaletta con Marchetta, che trova la doppia opposizione di Sanchez. Alla seconda occasione il Lamezia passa: De Sarro recupera palla, dialoga con Mallda e deposita sotto la traversa il vantaggio ospite. Le calabresi aumentano la pressione e trovano il raddoppio ancora grazie a un pallone recuperato, questa volta da Mallda, che fa tutto da sola e incrocia la conclusione dello 0-2. Lo Scaletta fatica a reagire e Martino deve intervenire su Kota per evitare il tris, che arriva poco dopo sugli sviluppi di un corner, con la stessa Kota che serve De Sarro per la doppietta personale.

Nella ripresa cambia il volto della formazione di mister Piscardi, che alza il baricentro e inizia a rendersi pericolosa. È Calabrese a suonare la carica, prima con un pallonetto su lancio di Martino che termina fuori dopo essersi defilata, poi con un secondo tentativo sul quale Sanchez compie un grande intervento. La gara diventa più aperta, con Mallda e Sorrentino che chiamano Martino a due interventi importanti, mentre Kobal si immola da terra sulla conclusione ravvicinata di De Sarro, deviando in angolo. Dall’altra parte è ancora Calabrese la più pericolosa, ma Sanchez continua ad alzare il muro sulle conclusioni della pivot biancoblù. Nel finale, quando finalmente l’attaccante riesce a superare il portiere ospite, è la traversa a negarle la gioia del gol.