 Concorsi, candidature quadriplicate per il maxi avviso Asmel: prorogata la scadenza

Concorsi, candidature quadriplicate per il maxi avviso Asmel: prorogata la scadenza

Giuseppe Fontana

Concorsi, candidature quadriplicate per il maxi avviso Asmel: prorogata la scadenza

martedì 13 Ottobre 2026 - 17:30

La procedura è per 39 profili ma la graduatoria è valida 3 anni. I Comuni che la utilizzeranno sono 356

PALERMO – Chi vorrà candidarsi al maxi avviso Asmel, che coinvolge 356 Comuni in tutta la Sicilia, potrà farlo ancora, ma solo per poco. La scadenza, infatti, è stata prorogata alle 12 del 15 ottobre a causa dell’alto numero di domande inviate negli ultimi giorni. In appena una settimana, infatti, le candidature sono quadriplicate secondo i portali specializzati. Si è registrato un incremento del 312%.

I profili a disposizione in questa fase sono 39 e la domanda può essere presentata per più di uno. Il superamento delle prove non coinciderà con l’assunzione ma con l’inserimento in un Elenco degli idonei, valido tre anni. I soggetti che godono di questa idoneità potranno via via scegliere se partecipare o meno agli interpelli dei vari Comuni.

Il maxi avviso Asmel 2026 è pubblicato sul portale InPA. La domanda di partecipazione deve essere presentata attraverso la piattaforma www.amelab.it entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2026.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Luci, ombre, azione! Torna il Cineclub dei Piccoli, quattro giorni di magia al Cinema Lux
Messina. Traffico di rifiuti in siti non autorizzati, scattano cinque misure cautelari
Dai dipendenti allo smart parking, Atm risponde ai consiglieri e annuncia “lavori su segnaletica e sensori”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED