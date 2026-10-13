Concorsi, candidature quadriplicate per il maxi avviso Asmel: prorogata la scadenza

La procedura è per 39 profili ma la graduatoria è valida 3 anni. I Comuni che la utilizzeranno sono 356

PALERMO – Chi vorrà candidarsi al maxi avviso Asmel, che coinvolge 356 Comuni in tutta la Sicilia, potrà farlo ancora, ma solo per poco. La scadenza, infatti, è stata prorogata alle 12 del 15 ottobre a causa dell’alto numero di domande inviate negli ultimi giorni. In appena una settimana, infatti, le candidature sono quadriplicate secondo i portali specializzati. Si è registrato un incremento del 312%.

I profili a disposizione in questa fase sono 39 e la domanda può essere presentata per più di uno. Il superamento delle prove non coinciderà con l’assunzione ma con l’inserimento in un Elenco degli idonei, valido tre anni. I soggetti che godono di questa idoneità potranno via via scegliere se partecipare o meno agli interpelli dei vari Comuni.

Il maxi avviso Asmel 2026 è pubblicato sul portale InPA. La domanda di partecipazione deve essere presentata attraverso la piattaforma www.amelab.it entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2026.