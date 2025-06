Messina. L’arcivescovo convoca la Chiesa diocesana per la chiusura della Visita Pastorale

Appuntamento in Basilica Cattedrale il 19 giugno 2025 alle ore 18.30

Iniziata il 17 settembre 2023, dopo due intensi anni, si conclude la Visita Pastorale che l’arcivescovo Giovanni Accolla ha compiuto nell’arcidiocesi di Messina.

Con ritmi costanti, incontri, dialogo ad intra con le realtà ecclesiali e ad extra con le istituzioni presenti nel territorio, l’arcivescovo, coadiuvato dal vescovo ausiliare ha visitato le 247 parrocchie, incontrato i parroci, gli operatori pastorali e i fedeli.

“Un tesoro in vasi di creta” (2Cor 4,7) è stato il filo d’oro che ha animato e attraversato i vari momenti della Visita. Le catechesi in preparazione all’inizio della Visita nelle unità pastorali, le assemblee del sabato con parroci e operatori, la verifica del cammino compiuto teso ad un maggiore slancio – o rilancio in alcune comunità – della vita ecclesiale, l’individuazione dei punti di forza e delle criticità al fine di camminare insieme come Chiesa locale sul solco della evangelizzazione e della testimonianza “al di là di ogni personale strategia” sono i principali contenuti declinati durante la Visita Pastorale.

Lo stile inclusivo della Visita è stato manifestato anche negli incontri con le Istituzioni presenti nel territorio diocesano – in particolare quelli vissuti in Prefettura, all’Università e in Tribunale densi di dialogo costruttivo e propositivo – e nei luoghi della quotidianità. Di grande impatto gli incontri e il dialogo con gli studenti e alunni degli Istituti di ogni ordine e grado. Di profonda ricchezza spirituale la visita in alcune comunità agli ammalati e ai più fragili.

Facendo sue le parole di Papa Leone XIV, l’arcivescovo – rivolgendosi all’intera comunità diocesana – afferma che “dobbiamo cercare insieme di essere una Chiesa missionaria, un Chiesa che costruisce ponti, il dialogo, sempre aperta ad accogliere”.

Nello spirito della comunione, giovedì 19 pomeriggio non vi saranno celebrazioni né attività pastorali in alcuna delle chiese parrocchiali, rettoriali e cappellanie per convergere tutti in Cattedrale.