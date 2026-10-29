Messina. L’Asp invia alle scuole la guida per le merende sane

Gli obiettivi sono di promuovere stili di vita sani e diffondere abitudini alimentari corrette

Con l’obiettivo di dare supporto concreto alle famiglie e soprattutto di fare prevenzione nutrizionale, le dietiste Noemi Vacirca e Maria Lidia Lo Prinzi, educatrici Fed (Formazione ed educazione) del servizio Sian (Servizio igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale) dell’Asp di Messina hanno creato la guida alle merende sane per la scuola. Un modo semplice e simpatico per fornire un piccolo apporto energetico equilibrato, mantenere la concentrazione durante le lezioni, condividere una merenda sana in maniera gioviale. Soluzioni semplici: dalla frutta fresca di stagione, alla focaccia, dalla ciambella fatta in casa al pane con l’olio extravergine d’oliva.

La guida insieme alla proposte condivise dai servizi Sian, diretto da Elio Scuderi, e Educazione alla Salute diretto da Chiara Schirò, sono state inviate ufficialmente a tutte le scuole della provincia dal Provveditorato (Ufficio scolastico provinciale) grazie alla disponibilità e alla collaborazione con il suo dirigente Leon Zingales, tutti uniti dallo stesso obiettivo: promuovere stili di vita sani e diffondere abitudini alimentari corrette partendo dalle famiglie e continuando in maniera integrata a scuola.

Con l’obiettivo di preparare all’educazione alimentare, prevenzione e un ritorno alla dieta mediterranea attraverso le ricette della salute prodotte dalle scuole, le dietiste Maria Lidia Lo Prinzi e Noemi Vacirca hanno anche presentato qualche mese fa il libro “Dieta siciliana a scuola”.