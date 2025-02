Messina-Latina, Banchieri: “Bella reazione, la palla di Garofalo la spingono dentro anche i tifosi”

In sala stampa le parole dei due allenatori, Banchieri e Boscaglia, e dell'autore della seconda rete biancoscudata Garofalo

MESSINA – Così l’allenatore del Messina, Simone Banchieri, dopo la sua prima vittoria alla guida dei biancoscudati: “La sensazione del debutto è la stessa di quando sono arrivato tornando da Caserta. Vedere la tifoseria e vedere quanto ci tiene la gente, quelle sono le sensazioni per cui si fa calcio. Non era semplice dopo qualche minuto oggi andare sotto e la squadra ha reagito come deve fare una squadra vera, organizzata, che sa cosa fare senza mollare mai. Il piano gara era di pressare alto, poi dopo il gol poteva cambiare i piani invece la squadra ha tenuto il controllo della partita e abbiamo creato parecchio e forse il gol di Crimi era buono. Bravissimo Luciani e Tordini nell’occasione del rigore. Crimi ha fatto una partita spettacolare, Buchel sa giocare. Siamo stati bravi anche a gestire i loro contropiedi. Io sono convinto che possiamo salvarci tutti insieme, lo spirito lo devo trasmettere io col mio staff. I ragazzi sono stati bravi a recepire la mentalità, in poco tempo anche con calciatori appena arrivati anche grazie alla storia di questa piazza tutti ora abbiano chiaro cosa dobbiamo fare. Crimi in particolare che è nato qui ha dentro quel fuoco sacro che serve trasmettere. Costantino è arrivato ieri, De Sena ha avuto contrattempi e non si è potuto allenare bene. Si va oltre, come si va oltre al gol subito. Non mi piace parlare dell’arbitro ma Lia subisce fallo in quell’occasione. La Curva Sud ha fatto vedere cosa può fare, Garofalo fa un gol bellissimo ma quella palla l’hanno spinta dentro tutti i messinesi. Marco Crimi è l’emblema di Messina, Buchel è un calciatore fantastico, tutti hanno ben chiaro cosa bisogna fare. Non possiamo permetterci margini di errore, si può sbagliare passaggi e scelte ma mai atteggiamento e spirito. Le persone ci credono e questo fa la differenza, dopo il 2-1 non ci siamo accontentati, Titas ha giocato con la febbre. Lia è molto arrabbiato, ma Gyamfi piangeva con suo figlio in braccio a fine partita. Credo che una caratteristica fondamentale di una squadra sia quella di saper soffrire insieme, per qualche ora festeggiamo poi prepareremo un’altra partita importante e decisiva come tutte e dobbiamo continuare così”.

Garofalo: “Per ribaltarla oggi ci volevano i c…”

Vincenzo Garofalo, autore della seconda rete del Messina: “È stata una partita complicata, lo sapevamo tutti, era una finale, un playout anticipato. Perdere avrebbe significato non la nostra fine ma quasi, andare sotto dopo due minuti ti taglia le gambe. Avevamo tutta la voglia di vincere è stato brutto e complicato, da squadra vera ed esperta non abbiamo mollato e l’abbiamo ripresa nel primo tempo e chiusa nella ripresa. Metto la mia corsa a disposizione della squadra, è stata una liberazione segnare e ho fatto una corsa verso la curva, cercavo da tanto il gol ed è stato importante farlo in una partita così importante. Volevo abbracciare tutti i tifosi con quella corsa, non sentivo la fatica nel farlo. Vincere oggi è stata una boccata d’aria e ridà consapevolezza a tutti, siamo lì, siamo vivi e vogliamo tirarci fuori prima possibile. Abbiamo passato un mese molto difficile, passato difficoltà che molti neanche sanno, oggi ribaltarla non era facile, per farlo ci vogliono i c… Faccio i complimenti a tutti ma c’è voluto l’aiuto di tutti. Senza nulla togliere chi c’era prima il livello è aumentato, c’è molta competizione ed esperienza e in questa categoria fa differenza. Sono uno dei reduci e sono felice di giocare qui con questa maglia gloriosa. Salvarci sarebbe un capolavoro e lo vogliamo a tutti i costi”.

Boscaglia, allenatore Latina

Così l’allenatore del Latina, Roberto Boscaglia: “Dal punto di vista agonistico e atletico dobbiamo analizzarla e anche dal punto di vista degli episodi. Tatticamente abbiamo sofferto poco, il Messina non ha tirato in porta se non in fuorigioco. Agonisticamente hanno fatto meglio, per me il rigore è inesistente e agghiacciante. Nel secondo tempo siamo stati superiori atleticamente, ma abbiamo sbagliato tanto potevamo fare tre gol. Nell’unico tiro in porta siamo stati trafitti e poi non si è più giocato, la partita è stata questa poco altro da dire. Era una partita importante, uno scontro diretto, perderlo non fa bene. Mancano ancora 13 partite, il campionato è lungo e ci sono dinamiche diverse con le problematiche di due squadre, ancora è lungo e dobbiamo pensare alla partita di oggi, vedere cosa abbiamo fatto bene e cosa meno bene. Il Messina rientra di diritto nella corsa salvezza diretta e anche la nuova società ha dato qualcosa in più a livello emotivo, sarà un finale di campionato interessante per tutti. Oggi la partita è stata determinata da qualche episodio, le partite equilibrate, toste e maschie sono sempre così”.

