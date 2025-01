Camaro senza acqua da tre giorni. Alibrandi (Amam): “Lavori finiti, siamo in distribuzione”

I consiglieri Gioveni e Geraci lamentano problemi di comunicazione

MESSINA – “L’inizio della nuova dirigenza di Amam non sta brillando certamente per discontinuità col passato”. A pronunciarsi in questi termini è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che in questi ultimi tre giorni, anche nelle prime ore di stamattina, ha raccolto le lamentele di tanti residenti della vallata di Camaro che sono totalmente all’asciutto da più di 60 ore.

“A causa, infatti, di due grossi interventi di manutenzione eseguiti prima in via Comunale Camaro e poi sul viale Europa dovuto al guasto di una condotta durante i lavori di realizzazione del parcheggio Europa Ovest – spiega Gioveni – moltissime zone di Camaro, Bisconte e Cataratti sono rimaste senz’acqua e ancora lo sono stamattina a causa della presenza di aria nella tubazione che crea resistenza.

Nulla da dire sull’encomiabile impegno dei tecnici Amam che hanno coordinato questi interventi – precisa il consigliere – ma non si può accettare di lasciare migliaia di famiglie per tutto questo tempo senz’acqua senza il necessario supporto o assistenza e, soprattutto (come accadeva durante la gestione Bonasera), con una intempestiva e nella fattispecie anche inizialmente errata comunicazione sul sito dell’azienda.

Tutto questo è inaccettabile – insiste l’esponente di FdI – ed evidentemente sono stato buon profeta sui primi disservizi visto che proprio martedì 14 gennaio, durante la seduta della 4^ Commissione alla presenza del presidente Alibrandi, ho denunciato alcuni ritardi anche nella definizione di diversi interventi di manutenzione idrica e fognaria rispetto alla precedente gestione, per non parlare anche degli interventi di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi che, come è noto, sono adesso a carico di Amam col nuovo contratto di servizio.

Il sindaco Basile, quindi – conclude Gioveni – nelle more intanto di far tornare l’acqua stamattina nella vallata di Camaro, prenda atto di ciò che è accaduto, affinché simili situazioni non abbiano più a ripetersi”.

Geraci: “L’Amam non comunica”

Sulla stessa linea Alessandro Geraci, consigliere della III Municipalità, del Movimento Cinquestelle: “Da 48 ore problemi di erogazione idrica a Camaro, Bisconte e Cataratti, circa 10mila abitanti interessati. L’ultima comunicazione ufficiale dell’Amam è di due giorni fa sia sul sito ufficiale sia sulla pagina Facebook. E si riferisce ai lavori sulla conduttura di Fiumefreddo”.

Continua Geraci: “Nel frattempo, sono subentrati guasti alle condutture di zona, che hanno costretto la sospensione totale dell’erogazione. Ringrazio gli operatori dell’azienda che alle tante domande cercano di dare qualche risposta, ma non è accettabile il silenzio dei vertici Amam che anche in questo caso latitano, nel comunicare ai cittadini e ai Consigli di circoscrizione. Cosa sta succedendo? Dove si trova il guasto? Quali zone sono interessate dalle interruzioni? Che tempi ci sono per il ritorno alle condizioni normali? Mi sembra il minimo per chi è chiamato a gestire un’azienda che si occupa di un bene prezioso come l’acqua”.

Verifiche in corso

“Ieri sono rimasto in contatto con Amam poiché, a seguito della grossa riparazione effettuata in via Comunale a Camaro San Luigi, si è resa necessaria la chiusura della distribuzione idrica – dice il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto.

Sempre ieri, intorno alle 18, la distribuzione è stata riavviata da Amam ma senza purtroppo risultato dal momento che in diverse zone della Vallata di Camaro manca ancora l’acqua. Già stamattina, Amam mi comunica che sono in corso delle verifiche per risolvere la problematica.

La risposta

Da noi interpellato, il presidente di Amam, Paolo Alibrandi, risponde che “sono stati fatti dei lavori e adesso siamo in distribuzione”.