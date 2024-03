Intervento in corso sulle tubature da Mili Canneto a Mili Moleti

MESSINA – Amam ha comunicato che a partire da questa mattina, per via di un intervento di miglioramento della condotta da Mili Canneto a Mili Moleti, l’erogazione idrica potrà subire alcune interruzioni per una durata di circa 5 ore. L’azienda garantisce supporto e assistenza h24, esclusivamente per segnalazione guasti, al numero unico 090 3687711.