Messina. Lavori Enel: venerdì e sabato meno acqua in zona centro nord - Tempostretto

Intervento programmato sabato. Da venerdì distribuzione ridotta

A causa degli annunciati lavori di Enel sugli impianti elettrici che alimentano la Centrale Amam di Torrerossa e Bufardo, il prossimo sabato 18 giugno, tra le ore 8:30 e le ore 16:15, resteranno ferme la captazione e l’adduzione d’acqua nell’Acquedotto Fiumefreddo che serve la rete idrica della città di Messina.

Il black out programmato da Enel, infatti, impedendo la captazione e l’adduzione dalla Centrale di Torrerossa e Bufardo per un tempo di circa 8 ore, impedirà il costante riempimento dei serbatoi e dunque il regolare ciclo di distribuzione idrica in rete, secondo le consuete programmazioni.

Per evitare i disagi che, in genere, si associano agli stop energetici imprevisti, in questo caso Amam ha già programmato, a partire da venerdì 17, una procedura di distribuzione ridotta che consentirà il mantenimento dei livelli essenziali di riempimento dei serbatoi di città e un’erogazione idrica in tutte le zone, sebbene per tempi di erogazione più brevi, durante l’intero fine settimana.

Le zone maggiormente interessate saranno soprattutto gli abitati del centro città e della zona nord, inclusi i villaggi collinari di San Michele, Masse, Castanea, Curcuraci, Marotta e Faro Superiore. Gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 0903687722 o sulla pagina social di Amam.