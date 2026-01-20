 Mareggiate a Messina. "Il mare ha raggiunto la strada: la statale 114 chiusa al traffico" VIDEO

Silvia De Domenico

martedì 20 Gennaio 2026 - 19:08

Il sindaco Basile e l'assessore Minutoli aggiornano sul cliclone Harry: "Massima attenzione e presidi fino a domattina in città". Con particolare attenzione alla zona sud

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Emergenza maltempo a Messina e strada statale 114 chiusa al momento perché invasa dall’acqua. Il sindaco Federico Basile mette in evidenza sul ciclone Harry, incontrando la stampa al Coc, Centro operativo comunale: “Ci auguriamo che le mareggiate fino alle prime ore della mattinata di domani non creino ulteriori difficoltà. Si prevede un andamento simmetrico, mantenendosi così. Da un’ora abbiamo deciso di interrompere il flusso sulla strada statale 114 perché il mare ha raggiunto la strada. Abbiamo così attivato una viabilità alternativa”.

A sua volta, ha sottolineato l’assessore alla Protezione civile Massimo Minutoli: “Siamo intervenuti nelle zone più critiche, dove era necessario, posizionando dei massi. Da Giampilieri a Mili Moleti e Ponte Schiavo, nelle zone più esposte, abbiamo fatto piccoli interventi di prevenzione. Abbiamo realizzato dei presidi h24 dovendo scontrarci con onde, come aveva previsto il dottor Daniele Ingemi, nostro esperto meteo, davvero notevoli”.

Domattina il sindaco, con la prefetta Cosima Di Stani, si recherà a Santa Teresa di Riva e nella zona sud di Messina per un sopralluogo sui danni da maltempo.

La viabilità alternativa dopo la chiusura della Ss 114

L’amministrazione comunale ha chiuso al traffico la Strada statale 114 a causa dell’invasione dei marosi e del conseguente deposito di detriti sulla carreggiata. Contestualmente è stato attivato il piano B di viabilità, con l’istituzione del doppio senso di circolazione sulla via Nazionale, nel tratto compreso tra il torrente Briga e il torrente Santo Stefano. I bus Atm effettuano il percorso alternativo esclusivamente sulla via Nazionale. È vietato il transito ai mezzi pesanti, a eccezione dei mezzi di emergenza. In serata Giampilieri e Santa Margherita hanno subito un black out elettrico totale: senza luce le abitazioni, difficili anche le connessioni dati.

In generale, si ha notizie di lidi travolti e coste minacciate da sud a nord. E si temono nuovi danni.

