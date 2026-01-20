Maltempo. Danni anche sulla tirrenica dove domani l’allerta è arancione

Frana a Roccavaldina, torrente in piena isola una frazione a Fondachelli. Scuole chiuse a Milazzo dove i lungomare sono osservati speciali

Le piogge e le forti raffiche di vento del ciclone Harry hanno causato danni anche sul versante tirrenico della provincia messinese dove per domani l’allerta meteo regionale è stata declassata da rossa, in vigore fino alla mezzanotte di oggi, ad arancione per tutta la giornata di mercoledì 21 gennaio.

Frana a Roccavaldina, torrente in piena a Fondachelli

A Fondachelli Fantina un fiume ingrossato ha isolato la frazione di Frascianida. Nella borgata l’unica via d’accesso è appunto il letto del fiume, ora in piena. Il Comune monitora la situazione per evitare pericoli.

A Roccavaldina una frana ha interrotto la strada provinciale 57 di Barrera, al km 4+100. La Città Metropolitana ne ha disposto la chiusura temporanea dopo il distacco di un ammasso roccioso dal versante sovrastante la carreggiata. I tecnici intervenuti sul posto hanno accertato che parte del materiale roccioso rimasto in parete versa in condizioni di equilibrio instabile, rappresentando un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Per limitare i disagi alla viabilità, è stato predisposto un percorso alternativo: direzione monte–mare attraverso la S.P. 56 di Rometta; direzione mare–monte tramite la S.P. 61/B Cardà – San Salvatore.

Scuole chiuse a Milazzo

A Milazzo il sindaco Pippo Midili ha confermato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per domani 21 gennaio 2026 anche se l’allerta per domani è stata declassata da rossa ad arancione per tutto il versante tirrenico della provincia. “Il peggioramento delle condizioni meteo potrebbe avvenire già stasera dopo le 21 col vento che – secondo gli esperti – ruoterà da est sud-est a est nord-est determinando un aumento del moto ondoso sull’intera costa tirrenica – spiega il Comune di Milazzo in un comunicato ufficiale – Non è escluso un aumento del moto ondoso con le onde più alte che potrebbero superare i due metri di altezza. Sotto osservazione dunque in particolare il lungomare Garibaldi e Vaccarella. Già nel corso della giornata il maltempo ha provocato danni ai porticciolo turistici. Il sindaco ha rinnovato l’invito a tenere comportamenti prudenti e di evitare di uscire di casa se non per improrogabili necessità”.

In mattinata a preoccupare erano stati i torrenti della zona di levante, dove la Polizia Municipale ha monitorato la situazione ed effettuato una prima stima dei danni (foto d’apertura)

