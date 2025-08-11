Messina. Lavori per le perdite idriche, le vie interessate dagli interventi

Come cambia la viabilità. Razionalizzazione degli stalli per la sosta pubblica in altre zone

MESSINA – “Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina: limitazioni viarie”. Nuova comunicazione del Comune di Messina.

Le vie interessate dagli interventi

Sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Giordano Bruno, XXVII Luglio, Ugo Bassi ed Ettore Lombardo Pellegrino. Pertanto, da lunedì 18 agosto, sino al 13/09/2025, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire: a) lato est di via Giordano Bruno, nel tratto compreso tra le vie Ettore Lombardo Pellegrino e XXVII Luglio; b) lato sud di via XXVII Luglio, nel tratto compreso tra le vie Giordano Bruno e Ugo Bassi; c) lato ovest di via Ugo Bassi, nel tratto compreso tra le vie Ettore Lombardo Pellegrino e XXVII Luglio; d) lato nord di via Ettore Lombardo Pellegrino, nel tratto compreso tra le vie Giordano Bruno e Ugo Bassi; e) entrambi i lati di via Maddalena, per un tratto di 20 metri, compreso tra le vie Ugo Bassi e Giordano Bruno; f) entrambi i lati di via Ettore Lombardo Pellegrino, per un tratto di 20 metri, compreso tra le vie Giordano Bruno e Ugo Bassi. Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.

Razionalizzazione degli stalli per la sosta pubblica in un tratto di via San Giovanni di Malta.

Disposta l’istituzione di stalli di sosta pubblica per autovetture nei seguenti marciapiedi, della tipologia longitudinale, con larghezza di 2 metri, in adiacenza alla carreggiata stradale: a) nel marciapiede lato nord di via San Giovanni di Malta, nel tratto compreso tra le vie Elenuccia e Fratelli Bandiera, lasciando libere le aree antistanti gli accessi laterali, provvedendo alla realizzazione di uno spazio di sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci nelle fasce orarie 9.30-12.30 e 14.30-17.30, consentendo la sosta pubblica libera negli altri periodi rimanenti; b) nel marciapiede lato sud di via San Giovanni di Malta, nel tratto compreso tra le vie Fratelli Bandiera e Curtatone e Montanara. Realizzare un percorso pedonale, protetto per mezzo di collocazione di dissuasori di sosta (archetti parapedonali) nella parte restante dei tratti di marciapiede. Istituire inoltre stalli di sosta della tipologia longitudinale, con larghezza di 2 metri, nei seguenti tratti di carreggiata stradale: a) sul lato nord di via San Giovanni di Malta, nel tratto compreso tra le vie Fratelli Bandiera e Gagini, lasciando liberi eventuali passi carrabili regolarmente autorizzati, provvedendo alla realizzazione di due stalli per la sosta di veicoli a servizio di persone con disabilità, di cui uno a monte dell’intersezione con via Fratelli Bandiera e l’altro a valle dell’intersezione con via Gagini; b) sul lato sud di via San Giovanni di Malta, nel tratto compreso tra via Gagini e il numero civico 9. Vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato sud di via San Giovanni di Malta, nel tratto compreso tra il numero civico 9 e l’intersezione con via Curtatone e Montanara.

