Messina. “Le basiliche papali in foto e cartoline”, mostra in Biblioteca

Domenica l'inaugurazione

MESSINA – Domenica 9 marzo 2025, alle ore 17:30, nel Salone Eventi della Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo” di Messina (via Primo Settembre, 117 – Palazzo Arcivescovile) sarà inaugurata l’Esposizione documentale e bibliografia “In occasione del Giubileo 2025 le Basiliche Papali nelle foto, nelle cartoline d’epoca e nelle cartoline fotografiche”. Con la pregevole Mostra, patrocinata dalla “Fondazione Rezza pro Cultura et Caritate” e dall’Associazione “Tota Pulcra”, entrambe presiedute da S. E. Monsignor Jean-Marie Gervais, Prefetto Coadiutore della Basilica di San Pietro in Vaticano, si è inteso celebrare il Giubileo col riappropriarsi della visione della ROMA del Novecento e contemporanea, viaggiando tra arte, fede e società.

La manifestazione culturale, che gode della compartecipazione, anche finanziaria, dell’Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’apporto reso dalla Curia Romana a mezzo l’Autorevole Esponente già menzionato, si aprirà con i saluti istituzionali delle autorità presenti. Seguiranno i saluti istituzionali e l’introduzione della Direttrice, Avv.Tommasa Siragusa, e il contributo del curatore della Mostra, il collezionista Marco Donato.

L’Evento prevede, altresì, il 4 e l’11 aprile due momenti convegnistici, durante i quali sarà presentato il Catalogo “In occasione del Giubileo 2025 le Basiliche Papali nelle foto, nelle cartoline d’epoca e nelle cartoline fotografiche con breve bibliografia ragionata”: la pregevole pubblicazione racchiude, quindi, le immagini delle cartoline e fotografie oggetto di esposizione.

L’ingresso alla Mostra è gratuito e fruibile fino al 30 aprile 2025 negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca. E’ gradita la prenotazione per gruppi, Associazioni, etc.