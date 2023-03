Messina. Le donne dell'Irccs protagoniste di una mostra fotografica - Tempostretto

All'ospedale Piemonte, in occasione della giornata internazionale della donna, gli scatti di Francesco Mento

MESSINA – Per festeggiare la giornata internazionale della donna, alle ore 12 di mercoledì 8 marzo, sarà esposta nel corridoio centrale e presso il reparto di neuroriabilitazione dell’ospedale Piemonte, una mostra fotografica dedicata a tutte le lavoratrici dell’Irccs Bonino-Pulejo. Gli scatti, a cura del fotografo Francesco Mento, hanno come protagoniste proprio le donne dell’Irccs, attrici di quella quotidianità

in cui gesti, sorrisi, sguardi, carezze permettono di “maternizzare” la Sanità entrando in comunicazione non con i malati ma con le persone. La mostra è stata realizzata grazie all’iniziativa del direttore amministrativo, dottoressa Maria Felicita Crupi. “Vuol essere un omaggio a tutte le nostre

donne – spiega – che ogni giorno rendono l’ospedale un luogo di cura più accogliente e rassicurante. In quei momenti di vissuto, catturati dall’obbiettivo, quante storie possono raccontarsi. Da un lato i progressi ed i privilegi delle donne occidentali alle quali è permesso, anche se con tanti sacrifici, di lavorare, di studiare e di non essere solo mamme e mogli e dall’altro il senso di responsabilità, l’impegno a voler fare bene, la determinazione nello svolgere le proprie mansioni senza risparmiarsi, frammisti però – conclude Crupi – a quegli sprazzi di femminile pacatezza che fanno intravedere al di là di un camice o di una tuta che in sanità c’è anche tanta umanità.” La mostra sarà inaugurata dal dottor Vincenzo Barone, commissario straordinario dell’Irccs insieme al direttore scientifico, prof. Angelo Quartarone ed al direttore sanitario, dott. Giuseppe Rao.