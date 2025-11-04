 Messina, le novità sul mercato Vascone: la possibile "rottura" sblocca l'iter?

Giuseppe Fontana

Messina, le novità sul mercato Vascone: la possibile “rottura” sblocca l’iter?

martedì 04 Novembre 2025 - 13:30

Dall'eventuale escussione della fideiussione posta a garanzia dalla ditta alla soluzione del problema. Ecco come potrebbe ripartire il cantiere.

MESSINA – La vicenda del mercato Vascone potrebbe presto arrivare alla soluzione. Del caso del cantiere di provinciale, in forte ritardo rispetto ai tempi previsti, si è parlato in quarta commissione consiliare presieduta da Sara Di Ciuccio. La novità riguarda l’ultima diffida, che il Comune di Messina ha presentato il 21 ottobre e che dà alla ditta 15 giorni per controdedurre. Al termine dei quali il Comune potrà procedere all’escussione della fideiussione posta a garanzia dalla ditta ai tempi dell’appalto. Un procedimento che però probabilmente non sarà avviato perché la ditta avrebbe espresso l’intenzione di subappaltare l’opera a un’azienda messinese così da poter finalmente procedere.

Mercato Vascone, Finocchiaro: “L’azienda subappalterà”

L’assessore Massimo Finocchiaro, ospite della commissione con il dirigente dei servizi manutentivi Pietro Certo, ha spiegato: “Abbiamo fatto un passaggio con l’ingegnere Certo e gli uffici per verificare lo stato dei luoghi e dei labori. Il cantieri ha gravissimi ritardi, che sono stati segnalati dalla direzione lavori. La differenza dalle ultime diffide fatti è che la ditta ha assunto così tanto ritardo che la direzione lavori ora ha fatto una diffida con cui chiede l’escussione della fideiussione versata dalla ditta. L’abbiamo fatto il 21 ottobre, data da cui scattano i 15 giorni per controdedurre. Sembra che questa diffida abbia sensibilizzato l’azienda a operare in subappalto con una azienda messinese per questi lavori. Dobbiamo aspettare altri 4 o 5 giorni per capire quali saranno le mosse. Mi auguro che questa possa essere la soluzione perché per me la rescissione del contratto sarebbe una beffa oltre al danno”.

Mercato Vascone, da lunedì si lavorerà al ristagno nel piazzale

E ancora: “Usciti dal sopralluogo siamo andati subito al mercato per constatare le problematiche manifestate sul ristagno delle acque. Ci sono state evidenziate queste criticità e lunedì la ditta incaricata collegherà le canaline ai tombini per risolvere i problemi. Intanto abbiamo immediatamente comunicato e chiarito la situazione dei lavori anche con i commercianti. Man mano saremo presenti e saremo a sostegno di tutti loro”.

