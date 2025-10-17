Mercato Vascone. Troppi ritardi nei lavori, il Comune prepara la diffida

Messina. Entro 15 giorni la ditta dovrà mettersi in regola. Altrimenti si procederà con la revoca

MESSINA – “Una brutta storia quella del mercato Vascone e un epilogo scontato. In mezzo una ditta che si è aggiudicata un appalto pubblico non per collocare la cartellonistica su una strada, con tutto rispetto, ma per riammodernare un mercato che non è solo simbolo di commercio ma anche di socialità, di vita. Probabilmente l’amministrazione comunale procederà alla rescissione del contratto chiedendo la restituzione di 200 mila euro già versati. C’è da pensare nel frattempo a tanti padri di famiglia e non che lavorano attualmente in via Catania nel mercato provvisorio“. Così il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto commenta la decisione della direzione lavori, dopo un sopralluogo, di procedere con una diffida nei confronti della ditta responsabile. Entro 15 giorni la ditta dovrà mettersi in regola. Altrimenti si procederà con la revoca.

“Lavori fermi e non si vede nessuno”. Così titolavamo nel maggio 2025 ed è stato un vero e proprio tormentone in questi mesi. I lavori erano stati consegnati lo scorso 17 marzo dall’amministrazione comunale alla società vincitrice dell’appalto e avrebbero dovuto concludersi entro il 18 settembre 2025.

I mercatali hanno lasciato i loro box a marzo per trasferirsi provvisoriamente all’esterno. “Siamo fuori dal mercato da molti mesi e ancora hanno fatto pochissimo, di questo passo non rientreremo nemmeno per la fine dell’anno”, è questo il sentimento comune fra i commercianti. Sono tutti molto preoccupati per l’inverno che arriva e temono di doverlo trascorrere, così come l’estate, sulla strada.

