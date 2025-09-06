Messina, le palestre delle scuole superiori aperte alla cittadinanza

La Città metropolitana ha lanciato un nuovo bando per "società sportive, associazioni, organizzazioni ed enti del volontariato"

MESSINA – La Città metropolitana di Messina vuole aprire le palestre delle scuole superiori alla cittadinanza. Lo farà attraverso un nuovo bando riservato a “società sportive, associazioni, federazioni ed enti del volontariato”, prediligendo “attività con forte valenza sociale, ricreativa ed educativa, escludendo quelle a scopo di lucro o prevalentemente commerciali”.

Palestre aperte: richieste fino al 15 settembre

Le richieste potranno essere raccolte fino al 15 settembre 2025. Si punta a dare spazi allo sport, visto come strumento di inclusione sociale, salute e crescita, rivolto a giovani, anziani e persone con disabilità. La tariffa sarà fissata in 10 euro orari. Una quota che Palazzo dei Leoni definisce “simbolica” e che “tiene conto degli aumenti dei costi energetici restando sostenibile per le associazioni”.

Basile: “Le palestre spazi fondamentali da restituire”

Basile, in qualità di sindaco metropolitano, ha spiegato: “È un passo importante per restituire alla comunità spazi fondamentali. Con questa misura, non solo ottimizziamo l’uso di strutture pubbliche, ma sosteniamo concretamente chi promuove i valori dello sport, dell’inclusione e dell’aggregazione sociale. È una politica che punta a fare sistema con il tessuto vitale del territorio”.

Le condizioni

Riguardo a condizioni e assegnazione degli spazi, la Città metropolitana ha spiegato: “Per garantire un’equa distribuzione delle risorse, ogni organizzazione potrà presentare domanda per un massimo di due palestre di due istituti diversi. Gli orari assegnati, una volta concordati con le dirigenze scolastiche, resteranno fissi per assicurare stabilità a scuole e associazioni. La sicurezza rappresenta un punto fermo del bando: i concessionari dovranno sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile con un massimale non inferiore a 250.000 euro, valida per l’intero periodo di utilizzo. Inoltre, avranno l’obbligo di mantenere puliti e in buono stato i locali utilizzati, nel rispetto delle strutture scolastiche. Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo allegato al bando e presentate entro le ore 24:00 del 15 settembre 2025, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.prov.me.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente. Le richieste inviate prima della pubblicazione non saranno considerate valide e dovranno essere ripresentate”.