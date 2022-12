Messina. Le proposte del Comitato per il decentraMEnto - Tempostretto

E la richiesta: "A che punto siamo?"

Il Comitato per il decentraMEnto, dopo mesi di lavoro, consegna alla città le sue proposte. Nove punti volti a dare soluzioni e risposte a Messina.

Il documento (in allegato) è stato inviato al sindaco di Messina, all’assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, all’assessore con delega ai “Rapporti con i Comitati Civici e le Municipalità” Massimiliano Minutoli ed a tutti i consigli Municipali ed ai presidenti delle Municipalità.

Il documento affronta le tematiche con cui il Comitato si è fronteggiato in questi mesi, a partire dalla questione decentramento, la quale attuazione risulta fondamentale per dare voce ai territori, alle periferie ed ai villaggi. Si passa poi al Trasporto pubblico ed all’organizzazione di eventi.

Questi i 9 punti del documento:

Passaggio integrale alle Municipalità; Creazione di due nuove Municipalità; Creazione di un piano di interventi nei villaggi e nelle periferie; Valorizzazione di feste e tradizioni dei villaggi; Dare la possibilità ai Municipi di avviare i progetti Rdc; Rivalutazione dei borghi; Percorsi Religiosi; Percorsi naturalistici; Trasporti zona Sud.

Il presidente del Comitato, Alfredo Mangano, auspica “una risposta da parte delle istituzioni cittadine. Crediamo che i tempi siano finalmente maturi per imprimere una svolta alla nostra città, sostituendo le tante parole di questi ultimi 10 anni a fatti concreti. Sappiamo che è stato avviato l’iter per la revisione della divisione municipale della nostra città, ma al momento non abbiamo aggiornamenti in merito, a che punto è la procedura?”

Completa il portavoce del Comitato, Peppe De Luca: “Il nostro Comitato ha elaborato queste 9 proposte pensando in maniera costruttiva al rapporto con le istituzioni, sappiamo le difficoltà che affrontano e per tal motivo abbiamo sempre orientato la nostra azione tendendo una mano verso il territorio che viviamo tutti i giorni. E’ ora di affrontare i problemi e di farlo con coraggio e convinzione, le nostre 9 proposte sono fattibili ed entrano nel merito senza voli pindarici, ed è ciò di cui il nostro territorio ha bisogno, dall’estremo Nord all’estremo Sud della città“.

Articoli correlati