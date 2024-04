Messina. Le prossime attività della Lega navale, “due open day a fine maggio” VIDEO

Il consigliere Billè, in vista della bella stagione in arrivo, svela le attività in programma

MESSINA – La Lega navale italiana sezione di Messina, in occasione della “Giornata nazionale del mare” l’11 aprile, ha svelato i suoi programmi per i prossimi mesi. Già previste molte attività in estate, alcune per sensibilizzare il territorio, altre per permettere di imparare la vela, altre ancora a scopo educativo. Come spiega Alessandro Billè, consigliere allo Sport della Lega Navale Italiana sezione di Messina “da noi le spiagge sono fruibili per tutti i mesi dell’anno”.

Conoscere la vela

“La Lega navale di Messina a fine maggio inizio giugno ospiterà due open day – spiega Billè – Il primo sarà l’open day della Lega Navale Italiana, l’ultimo weekend di maggio si aprono le porte della nostra sede alla città. Nel fine settimana successivo invece è previsto il Vela Day, un evento della Federazione Italiana Vela”.

Attività ambientali e per i più piccoli

“Oltre a questi due open day – prosegue il consigliere della Lega Navale Italiana sezione di Messina – siamo organizzando con i Cacciatori Subacquei, una giornata ambientale per la pulizia delle spiagge dove tenteremo di coinvolgere chi vorrà. Quest’anno in realtà pensiamo di non fare una sola giornata ma più di una. Poi ancora a partire dalla prima settimana dalla fine dell’anno scolastico, immaginiamo dal 9 giugno a fine luglio, oltre i corsi ordinari ci sarà anche il corso di vela per i più piccoli”.

Vela d’altura e andare incontro a categorie svantaggiate

“Ancora faremo corsi di vela d’altura, abbiamo avuto l’affidamento di un’imbarcazione d’altura sequestrata a scafisti lo scorso anno e con questa imbarcazione faremo progetti e confidiamo di organizzare non solo corsi, sportivi e tecnici, ma attività che possano coinvolgere categorie più svantaggiate che possano godere del mare senza sostenere costi” conclude Billè.