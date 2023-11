Messina. L'"Enzo Drago" ha proiettato alla città "L'(in)canto dei Laghi" - Tempostretto

L'Auditorium Fasola ha ospitato la manifestazione finale che ha chiuso il progetto "Piccole Lanterne Magiche" dell'Istituto Comprensivo "Enzo Drago"

MESSINA – L’istituto comprensivo “Enzo Drago” ha chiuso, con una manifestazione all’Auditorium Fasola nella mattinata di giovedì, il progetto “Piccole Lanterne Magiche”, che ha portato alla realizzazione anche de “L'(in)canto dei Laghi”, un cortometraggio animato, interamente scritto, disegnato, sonorizzato e doppiato dagli studenti, che è stato premiato settimane fa a Roma. Nella Capitale il cartone animato ha vinto il primo premio al Pet Carpet Film Festival ed è stato selezionato alla XXIV edizione di “Sottodiciotto Film Festival & Campus 2023” di Torino.

Presenti all’evento la dirigente scolastica la Virginia Ruggeri, il direttore dei servizi generali e amministrativi Francesca Colafati, la referente Laura Marino, l’ex provveditore agli studi Gustavo Ricevuto, l’imprenditrice Loredana Polizzi e l’esperto Francesco Torre, gli alunni e le alunne e i docenti coinvolti nel progetto. Grazie al progetto tre docenti dell’Istituto hanno partecipato alle Giornate nazionali del cinema per la Scuola che si sono svolte a Palermo dal 16 al 18 ottobre 2023.

In cosa consisteva il progetto

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del bando nazionale “Cips-Cinema per la Scuola” e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura. L’Istituto ha partecipato all’azione “CinemaScuola Lab — infanzia e primaria” per avvicinare il giovane pubblico della fascia d’età 3-6 e 6-11 anni alla conoscenza del linguaggio cinematografico e audiovisivo, con particolare riferimento all’educazione ai media, al loro funzionamento e al cinema di animazione.

“Piccole Lanterne Magiche” ha avuto come partner la Multisala Apollo srl, l’Associazione “Terremoti di carta” e l’“Associazione Sostenabitaly” che hanno messo a servizio dell’istituto scuola professionalità e competenze, attraverso laboratori, workshop e una rassegna cinematografica. In particolare si è realizzato un percorso educativo che ha permesso la costruzione di competenze sul linguaggio audiovisivo e sullo sviluppo sostenibile.

Piccole Lanterne Magiche ha portato nella scuola il potere della cinematografia come forma di comunicazione artistica ed ha fatto comprendere che il linguaggio cinematografico ha un ruolo fondamentale nel percorso educativo scolastico.

Gli step della scuola

In particolare alunni, alunne e docenti hanno vissuto tre tappe significative del percorso di avvicinamento al cinema: la rassegna cinematografica, il workshop “Cartoon School” e la formazione docenti. L’elemento fondamentale del progetto è stata la rassegna cinematografica pensata, progettata e realizzata con la collaborazione del cinema “Multisala Apollo” che ha permesso a molti piccoli spettatori di entrare per la prima volta in una sala cinematografica e sperimentare l’esperienza unica e coinvolgente della visione su grande schermo. I bambini e le bambine hanno vissuto con grande emozione e candido stupore il momento del buio in sala.

Dal 27 febbraio al 3 marzo docenti e alunni in collaborazione con l’associazione “Terremoti di carta” e l’Associazione “Sostenabitaly” hanno condiviso un momento di grande formazione dalla forte carica emotiva: il workshop “Cartoon School”. Attraverso la collaborazione con professionisti del settore, riconosciuti a livello nazionale e internazionale, gli alunni e le alunne della scuola primaria, hanno realizzato un cortometraggio animato, interamente scritto, disegnato, sonorizzato e doppiato da loro, dal titolo “L’(in)canto dei laghi”, un racconto in cui protagonisti sono i due laghi di Ganzirri e Torre Faro detti Piccolo e Grande Pantano.

Nell’ultima fase del progetto, i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria hanno partecipato al corso di formazione dal titolo” Educazione all’immagine: i film per la didattica e il ruolo di un cineforum per bambini” tenuto da Francesco Torre, operatore esperto di educazione visiva a scuola. Durante il corso si sono approfondite alcune tematiche cinematografiche sulla scrittura, sulla realizzazione e sulla produzione di un prodotto audiovisivo,

Articoli correlati