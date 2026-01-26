 Tangenziale di Messina. Incidente in galleria Perara e traffico in tilt

Tangenziale di Messina. Incidente in galleria Perara e traffico in tilt

Redazione

Tangenziale di Messina. Incidente in galleria Perara e traffico in tilt

lunedì 26 Gennaio 2026 - 13:25

Non si registrano feriti gravi ma rallentamenti alla circolazione

Tarda mattinata difficile per gli automobilisti messinesi a causa di un incidente verificatosi all’interno della galleria Perara, lungo la tangenziale di Messina, in direzione Palermo. Il blocco parziale della carreggiata ha provocato pesanti ripercussioni sul flusso veicolare cittadino.

La dinamica e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente autonomo. Il conducente del veicolo coinvolto avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per impattare contro le pareti del tunnel. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso e il personale del Consorzio Autostrade Siciliane per la gestione della viabilità e la rimozione del veicolo. Dalle prime notizie raccolte, nonostante l’impatto, non si registrano feriti gravi, ma solo un grande spavento e grossi danni all’auto.

Code e disagi alla viabilità

L’incidente ha causato la formazione di lunghe code. Molti sono rimasti bloccati all’interno della galleria o in prossimità dell’ingresso, con tempi di percorrenza allungati rispetto alla norma. La Polizia Stradale è impegnata a regolare il traffico e a facilitare il deflusso delle auto, in attesa che la carreggiata venga completamente liberata dai detriti.

incidente galleria perara
incidente galleria perara
incidente galleria perara
incidente galleria perara
incidente galleria perara
incidente galleria perara

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
“Tutti contano”, via al censimento dei senza fissa dimora: 130 volontari sulle strade di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED