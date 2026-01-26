Tangenziale di Messina. Incidente in galleria Perara e traffico in tilt

Non si registrano feriti gravi ma rallentamenti alla circolazione

Tarda mattinata difficile per gli automobilisti messinesi a causa di un incidente verificatosi all’interno della galleria Perara, lungo la tangenziale di Messina, in direzione Palermo. Il blocco parziale della carreggiata ha provocato pesanti ripercussioni sul flusso veicolare cittadino.

La dinamica e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente autonomo. Il conducente del veicolo coinvolto avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per impattare contro le pareti del tunnel. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso e il personale del Consorzio Autostrade Siciliane per la gestione della viabilità e la rimozione del veicolo. Dalle prime notizie raccolte, nonostante l’impatto, non si registrano feriti gravi, ma solo un grande spavento e grossi danni all’auto.

Code e disagi alla viabilità

L’incidente ha causato la formazione di lunghe code. Molti sono rimasti bloccati all’interno della galleria o in prossimità dell’ingresso, con tempi di percorrenza allungati rispetto alla norma. La Polizia Stradale è impegnata a regolare il traffico e a facilitare il deflusso delle auto, in attesa che la carreggiata venga completamente liberata dai detriti.