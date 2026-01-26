“Tutti contano”, via al censimento dei senza fissa dimora: 130 volontari sulle strade di Messina

È l'indagine promossa dall'ISTAT e dalla fioPSD. Calafiore: "Noi oggi contiamo 15 persone in strada"

MESSINA – Dalle 20.30 di stasera, circa 130 persone, tra volontari “singoli” e membri di associazioni ed enti, parteciperanno all’indagine ISTAT sulle persone senza fissa dimora. A promuoverla lo stesso Istituto nazionale di Statistica e la fioPSD, la Federazione italiana degli organismi per le Persone senza fissa dimora.

Si partirà alle 20.30

I volontari indosseranno la pettorina bianca con la scritta “Tutti contano”. Ci si riunirà nelle otto sedi scelte e dislocate su tutto il territorio comunale tra le 19 e le 19.30. La partenza è prevista alle 20.30. L’obiettivo è quello di completare fisicamente il censimento, raccogliere quindi i dati e capire cosa fare per contrastare il fenomeno. Un’attività che, hanno spiegato i presenti, va di pari passo a quella quotidiana svolta negli ultimi anni.

Non a caso il sindaco Federico Basile ha sottolineato che “il tema non è un tema singolo ma riguarda tutto il Comune, che si estende su una lunghezza importante e ha sei Municipalità. Questo censimento dei senza fissa dimora riguarda tutta la popolazione. L’indagine è svolta non solo per fare una fotografia ma anche per comprendere la fenomenologia e individuare gli strumenti adatti da usare per mitigare la situazione. Avere dei numeri ci aiuta ad affrontare il fenomeno”.

Censimento senza fissa dimora: via alla conta in 36 micro-zone

L’attività è iniziata circa 6 mesi fa e si concluderà in questi giorni. Enrico Pistorino, referente Della FIO.PSD, ha spiegato: “È un grande evento di cittadinanza attiva. Su mandato dell’Istat, che ha promosso la conta, l’attività ha riguardato tutto il territorio, che è stato suddiviso in 85 micro-zone da percorrere in circa 2 ore. Non tutto il territorio è abitato, ma ci è stato chiesto anche di verificare nel territorio montano, nei torrenti, sulla costa, che non ci sia qualcuno che vive. Abbiamo diviso il territorio in 8 macro-zone con 8 referenti. Ognuno ha percorso ogni zona, comprese le aree impervie. Ora ci concentreremo su 36 microzone, quelle più abitate. Sono villaggi, centro storico, la zona della stazione. La stima attesa è superiore in alcune di queste, come alla stazione. Parteciperanno anche molti studenti, già da stasera. I volontari in totale sono stati circa 130 e ringrazio le associazioni e la protezione civile, nella persona dell’assessore Minutoli. E grazie ai singoli cittadini che sono stati disponibili a partecipare, circa 90 su 130. Un grazie va anche all’assessore Carreri e ai presidenti delle circoscrizioni, così come le parrocchie di Zafferia e Galati Marina che hanno offerto la loro sede, la Caritas, il Cesv e tutte le altre”.

Calafiore: “Noi contiamo 15 persone in strada”

L’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore ha ribadito l’impegno del Comune per un “censimento importante nella consapevolezza del lavoro portato avanti e di come si è modificata la presenza delle persone che vivono in strada negli ultimi anni. Sono aumentati i servizi, oggi c’è il centro Mai più ultimi e c’è Fratelli Tutti. Sono due strutture di raccordo con le associazioni, perché la nostra non sarà mai un’azione singola. Oggi contiamo circa 15 persone in strada. Numero nei giorni di emergenza si è ridotto a 5. Sono 5 persone che non hanno accettato il nostro supporto e le soluzioni che abbiamo proposto. Questo censimento è diverso dall’azione quotidiana. Ma ribadiamo che il nostro territorio è strettamente monitorato costantemente”.

Presenti anche l’assessore alla Protezione Civile Massimo Minutoli, l’assessore Nino Carreri e la presidente di Messina Social City Valeria Asquini, oltre al referente comunale dell’indagine Pietro Giglio.