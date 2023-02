Messina. "Liberiamo la spiaggia del Ringo per attenuare i disagi estivi" - Tempostretto

Secondo il comitato presieduto da Nino Micali, la restituzione di questo spazio ai cittadini alleggerirebbe il carico di traffico da e per la litoranea

MESSINA – Alla luce dei lavori che interesseranno l’intera arteria stradale che va dalla rotonda dell’Annunziata ai laghi di Ganzirri, e precisamente lavori che riguarderanno la realizzazione del prolungamento della pista ciclabile e il rifacimento delle aree di sosta andate distrutte a causa delle mareggiate, che si prolungheranno durante la stagione estiva, il Comitato “Salviamo la spiaggia del Ringo” ha invitato l’amministrazione comunale, l’autorità portuale ed i rappresentanti di quartiere a prendere “seriamente in considerazione” la possibilità di liberare e bonificare la spiaggia del Ringo, “al fine – ha spiegato il presidente Nino Micali – di dare la possibilità ad anziani ed a tutti cittadini in genere di poter fruire in piena libertà e sicurezza un luogo che per essere raggiunto non ha bisogno di mezzi privati e auto in genere”.

“Tale iniziativa – ha aggiunto Micali – che non prevede costi e progettazioni importanti, servirebbe per alleggerire il carico di traffico da e per la litoranea. E nello stesso tempo per ridare dignità e decoro all’unica spiaggia fruibile della città. Teniamo a precisare che gli eventuali interventi per bonificare la spiaggia e le aree limitrofe, possono essere effettuati in sintonia con i tanti proprietari delle barche che oggi affollano alla rinfusa e senza alcun criterio l’intera spiaggia”.

Al fine di sensibilizzare le autorità preposte e la comunità tutta, il Comitato “Salviamo la spiaggia del Ringo” annuncia che nei prossimi giorni e mesi saranno intraprese una serie di iniziative per la promozione ed il decoro dei luoghi.

