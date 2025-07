Messina, lo stadio “Scoglio” concesso alle tre richiedenti

Firmati i nulla osta per Acr Messina, Messina 1947 e Messana 1966. Le tre società, se regolarmente iscritte, potranno utilizzare l'impianto per le partite casalinghe

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha firmato questa mattina i nulla osta. Le tre società cittadine dunque che ne avevano fatto richiesta potrebbero utilizzare l’impianto o quantomeno potranno nelle loro domande di iscrizione e ripescaggio ai rispettivi campionati menzionare l’impianto di contrada San Filippo come stadio in cui disputare le partite casalinghe. A differenza di quanto chiesto dalla Società Cooperativa Calcio Messina dunque l’amministrazione comunale non prende una decisione sul favorire o sfavorire una o l’altra realtà come chiedevano i tifosi. In questo senso quindi ci si rimette dunque all’effettiva buona volontà di chi vorrà fare per bene senza mettere i bastoni tra le ruote.

Le esigenze delle tre realtà cittadine

Ricordiamo che Acr Messina, di Aad Invest e Sciotto socio di minoranza, ha tempo fino al 10 luglio per formalizzare l’iscrizione, contestualmente però andrebbero anche pagati gli arretrati e poi, da non sottovalutare se si vogliono fare le cose seriamente, allestito un organico trovati dei dirigenti e uno staff tecnico. Al momento dunque ci sarebbe solo il campo da gioco.

Per il Messina 1947, il gruppo argentino fino allo scorso anno Città di Sant’Agata, farà domanda di ripescaggio in Serie D e appunto aveva bisogno anch’esso di indicare un impianto cittadino. Il Sant’Agata lo scorso anno e in quelli precedenti ha giocato al “Biagio Fresina” ma adesso ha spostato il titolo in riva allo Stretto. Nelle stagioni in Serie D è capitato di ospitare due squadre cittadine nel massimo campionato dilettantistico ma si giocava praticamente ogni settimana e il campo sembrava reggere.

Infine nulla osta richiesto e anche ottenuto dalla Messana 1966 che però disputerà il campionato di Eccellenza. Per la formazione neo promossa è un ritorno nella categoria affrontata due anni fa utilizzando il “Marullo”, l’impianto di via Polveriera a Camaro. Nell’ottica di presentarsi, in caso di non iscrizione dell’Acr come prima squadra cittadina è stato probabilmente richiesta la disponibilità a disputare il campionato in quella che è divenuta la casa del Messina negli anni recenti.