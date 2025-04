Messina. Luca Zingaretti presenta “La casa degli sguardi”

Appuntamento venerdì 11 aprile al cinema Apollo

La Multisala Apollo di Messina ospiterà venerdì 11 aprile alle 18.30 la presentazione del film “La casa degli sguardi”, con la partecipazione in sala di Luca Zingaretti, che ne cura la regia ed è anche il protagonista.

Il cast è poi formato da Gianmarco Franchini, Federico Tocci, Chiara Celotto, Alessio Moneta, Riccardo Lai, Marco Felli, Cristian Di Sante e Filippo Tirabassi.

Questo è il primo film da autore e regista per Zingaretti, che dichiara: “La casa degli sguardi parla del dolore, ma non in termini negativi, ma come ingrediente necessario per la felicità, perché dolore e gioia sono fatti della stessa materia. Un film sulla poesia, sulla bellezza e sulla loro capacità salvifica. Si parla di genitori e figli e della capacità di stare, come atto di amore più puro. È un film sull’amore e l’amicizia, che possono farti ritrovare la strada di casa. È un film sul lavoro, che radica e identifica, e sulle persone che lo nobilitano. Un film sulla vita, dove c’è sempre un motivo per resistere, sulla speranza e sulla capacità dell’uomo di risorgere. Il mio film è una casa di tanti sguardi che ho visto, sostenuto, evitato, adorato, temuto, sperato”.

Luca Zingaretti presenterà al pubblico messinese il suo lavoro e, al termine dell’incontro, è prevista la proiezione del film.

Trama: Marco ha 20 anni e una grande capacità di sentire, avvertire ed empatizzare con il dolore del mondo, scrive poesie, e cerca nell’alcool e nelle droghe “la dimenticanza”, quello stato di incoscienza impenetrabile anche all’angoscia di esistere e di vivere.

Beve tanto Marco, beve troppo. È in fuga dal dolore ma soprattutto da se stesso. Per vivere si deve anestetizzare, dice. È incapace di “stare” nelle cose, a meno che il tasso alcolico del suo sangue non sia altissimo, e si è allontanato da tutti, amici e fidanzata, spaventati dalla sua voglia di distruggersi.

Anche il padre, testimone di questo lento suicidio, è incapace di gestire tanta sofferenza ma tenta almeno di “esserci”, la madre è mancata da qualche anno e ha lasciato un grande vuoto. Quando dovrà andare a lavorare nella cooperativa di pulizie del Bambin Gesù è convinto che questa esperienza, a contatto con i bambini malati, lo ucciderà.

La casa degli sguardi sarà nelle sale italiane dal 10 aprile, è prodotto da Bibi Film e Clemart Con Rai Cinema e Stand By Me e Zocotoco e distribuito da Lucky Red.

