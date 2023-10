Messina. Lunedì sciopero dei lavoratori Amam - Tempostretto

Protesta sotto la sede dell'azienda

MESSINA – Sciopero dei lavoratori Amam. Contestano “l’attuale organizzazione del lavoro e la disparità tra le attività e le mansioni espletate dai lavoratori”. Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil confermano lo sciopero di otto ore dei lavoratori di Amam programmato per lunedì 9 ottobre, con sit-in dei lavoratori, dalle ore 9, sotto la sede in viale Giostra. I segretari generali delle Federazioni Giuseppe Foti, Francesco Donato e Tindaro Marchese contestano la nuova pianta organica e il nuovo funzionigramma, approvati dal Consiglio d’amministrazione “senza alcun confronto sindacale, le incongruenze tra le assegnazioni e le mansioni realmente svolte, l’azzeramento della funzione di responsabile in tutti gli uffici/servizi/unità di coordinamento con la sola eccezione del quadro amministrativo e il mancato regolare inquadramento professionale dei dipendenti”, sostengono i sindacalisti.

In una lettera inviata all’Amam e per conoscenza anche al sindaco e alla prefetta, si evidenzia ancora “l’assegnazione temporanea di mansioni superiori affidate con criteri non trasparenti solo a 2 dipendenti, mentre agli altri lavoratori si continuavano e si continuano a chiedere prestazioni lavorative non coerenti con il livello di inquadramento e con le assegnazioni fissate dal nuovo funzionigramma”.