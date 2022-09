Messina. Lutto nel mondo accademico, è morto il professore Luigi Ferlazzo Natoli - Tempostretto

Emerito di Diritto Ttibutario, è stato preside della facoltà di Economia dal 2004 al 2011

MESSINA – Si è spento oggi all’età di 82 anni il professore Luigi Ferlazzo Natoli. Già ordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e Storia delle istituzioni dell’Università di Messina, nel 2014 era stato nominato professore emerito di Diritto tributario. Laureatosi in Giurisprudenza nel 1963, il professore Ferlazzo Natoli, nel 1987, era stato eletto direttore dell’Istituto di Scienze economiche sociali e finanziarie della facoltà dì Economia e Commercio.

Dal 1989 al 2011 è stato professore ordinario di Diritto tributario. Nel dicembre del 2000 è stato eletto direttore del Dipartimento di Scienze Economiche Finanziarie Sociali Ambientali e del Territorio e nel 2004 preside della Facoltà di Economia dell’Università di Messina, dove è rimasto in carica per 7 anni, fino al 2011.

Il ricordo di Franco De Domenico

In quanto ex collaboratore di Diritto tributario, il docente universitario Franco De Domenico ha ricordato Ferlazzo Natoli su Facebook: “Col professore (ricordo ancora le lezioni alle otto del mattino e le esercitazioni alle diciotto e trenta di ogni lunedì, mercoledì e venerdì), da subito è sorto un rapporto umanamente intenso, empatico, non solo accademico, perché ci legavano tanti altri interessi: pittura, letteratura, religione, sport, buona cucina e viaggi, ma soprattutto un legame ricolmo di affetto reciproco che ci ha permesso di superare qualche inevitabile incomprensione che nell’ambiente accademico non manca mai. Addio Professore, rimarrai sempre nel mio cuore!”.