Messina. Maltempo e alberi crollati: squadre di pronto intervento al lavoro

Redazione

venerdì 13 Febbraio 2026 - 10:40

Attivato il Coc per la messa in sicurezza del territorio dopo i crolli di alberi e rami

A seguito delle condizioni meteo avverse, dalla notte scorsa, su attivazione del Coc (Centro Operativo Comunale), sono operative le squadre di pronto intervento su tutto il territorio comunale per la messa in sicurezza delle alberature e la rimozione di rami e alberi caduti. Le attività sono state avviate nelle prime ore della notte e stanno proseguendo senza sosta, con turnazioni e presidi continui, fino al completamento di tutti gli interventi e al pieno rientro delle condizioni di normalità.

Organizzazione degli interventi per aree

Per assicurare rapidità d’azione e copertura omogenea della città, le squadre sono state organizzate per aree di competenza:

  • Pronto Intervento – Area Sud: da Giampilieri a Via Gazzi.
  • Pronto Intervento – Centro Sud: da Via Gazzi a Via Tommaso Cannizzaro.
  • Pronto Intervento – Centro Nord: da Via Tommaso Cannizzaro al Viale Annunziata.
  • Pronto Intervento – Area Nord: dal Viale Annunziata a Ponte Gallo.

Zone interessate e monitoraggio continuo

Gli interventi in corso interessano, tra le principali aree attualmente presidiate: Giampilieri Superiore, Minissale, Bordonaro, Via Dei Verdi, Villa Quasimodo, Viale Regina Elena, San Licandro, Viale Regina Margherita, Via Trieste, Via La Farina, Viale San Martino, Camaro Superiore, Via Maddalena, Via Terracina e Viale Annunziata.

Le squadre stanno operando in modo incessante per rimuovere le criticità, ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici. L’operatività resterà attiva senza interruzioni fino alla conclusione di tutte le attività necessarie e alla stabilizzazione del quadro generale. Invitiamo i cittadini a prestare attenzione e ringraziamo per la collaborazione.

