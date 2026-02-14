Il messinese Pasquale De Vardo nuovo segretario generale della Fenealuil siciliana

È stato eletto all'unanimità dal consiglio regionale. Ai lavori hanno partecipato anche i vertici nazionali

Pasquale De Vardo è il nuovo segretario generale della Fenealuil siciliana. Il sindacalista messinese è stato eletto all’unanimità dal consiglio regionale della Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno.

I lavori si sono svolti al Centro Congressi dell’AirPort Hotel, a Catania, alla presenza dei vertici nazionali. Erano presenti, infatti, il segretario generale Mauro Franzolini, che ha concluso i lavori, il segretario organizzativo nazionale Pierpaolo Frisenna, il tesoriere nazionale Vincenzo Mudaro. Con loro anche il segretario confederale della UIL Messina Ivan Tripodi.

De Vardo già segretario generale di Feneal Uil Messina

Il messinese De Vardo, classe 1974, ha ricoperto diversi ruoli all’interno del sindacato a Messina. È stato segretario generale della Feneal Uil Messina. Poi ha guidato la federazione Tirrenica Messina-Palermo. Ed è stato anche Segretario organizzativo della federazione siciliana. Ora assumerà la guida regionale in una fase cruciale per il comparto delle costruzioni.

Nel suo intervento, il nuovo segretario generale Pasquale De Vardo ha ribadito l’impegno a rafforzare la presenza della federazione nei territori, a consolidare il confronto con le istituzioni regionali e a garantire tutele concrete ai lavoratori del settore edile, in una stagione che richiede visione strategica, responsabilità, unità sindacale e un impegno straordinario per mettere al centro i temi della sicurezza sul lavoro e della lotta al lavoro nero.

“La nostra azione – ha sottolineato De Vardo – dovrà essere orientata alla qualità del lavoro, al pieno coinvolgimento dei lavoratori stranieri e alla totale valorizzazione delle risorse straordinarie disponibili, affinché si traducano in sviluppo reale e occupazione stabile per la Sicilia”.