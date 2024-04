Messina, martedì la cerimonia degli scout “Custodi del Fuoco”

Un momento per gli scout adulti che hanno fatto la promessa cinquant'anni fa

MESSINA – Presso il Santuario San Francesco d’Assisi all’Immacolata sul viale Boccetta a Messina il 23 aprile, alle 18 di martedì, si terrà la seconda cerimonia “Custodi del Fuoco”. Si tratta di un evento scout che raccoglie gli scout adulti di tutte le associazioni a livello nazionale, quindi tra le altre Agesci, Masci, Cingei, Assoraider, Scout d’Europa e Scout di San Benedetto.

“Questa iniziativa – spiega Nino Corriera, incaricato per la Sicilia Orientale – nasce dal Centro Studi Baden Powell di Agrigento, loro hanno fondato la compagnia ‘Custodi del Fuoco’”. Per essere ammessi bisogna aver fatto la promessa scout cinquant’anni fa e si presuppone quindi che si sia fatta la scelta consapevole di diventare buoni cittadini del mondo e di essere testimoni del servizio al proprio paese. “In questa cerimonia – continua Corriera – sarà consegnato il fazzolettone con il giglio di fuoco e una pergamena in ricordo dei 50 anni di impegno sociale”.

Il programma della cerimonia

La cerimonia a Messina avviene in due occasioni. La prima si è svolta, nell’immagine in evidenza, il 7 dicembre scorso in occasione della festa dell’Immacolata. La seconda è quella che si terrà il 23 aprile in occasione di San Giorgio che è il Santo patrono degli scout.

Alle ore 18 del 23 aprile è prevista l’accoglienza dei partecipanti all’Immacolata. Alle 18:30 la celebrazione eucaristica, durante l’offertorio sarà portato un cesto con tutti i fazzolettoni all’altare. Alle ore 19:15 inizierà la cerimonia Custodi del Fuoco all’interno del Santuario che si concluderà un’ora dopo. A seguire previsto un rinfresco secondo lo stile scout dove ognuno è pregato di portare qualcosa da condividere.

Saranno in 24 che che rinnoveranno la loro promessa e poi riceveranno il fazzolettone dei Custodi del Fuoco, 11 dalla Calabria e 13 dalla Sicilia. È prevista la presenza del segretario nazionale del Masci, dei segretari regionali di Calabria e Sicilia, e anche delle rappresentanze delle altre associazioni scout cittadine. Una cerimonia che in questa occasione coinvolge più persone considerando che ci saranno anche gli scout calabresi.