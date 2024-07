Messina: Max Pezzali in concerto, Atm potenzia i servizi di mobilità. Cosa c’è da sapere

Navette e tram per accompagnare il pubblico allo Stadio Franco Scoglio

MESSINA – In occasione del concerto di Max Pezzali, in programma martedì 9 luglio, allo stadio Franco Scoglio, Atm Messina ha programmato il piano straordinario di navette e tram. Gli spettatori potranno recarsi all’evento in tutta comodità, utilizzando gli autobus che faranno la spola tra Zir e via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in corrispondenza del bivio per lo stadio.Il servizio di bus navetta sarà a disposizione dell’utenza a partire dalle ore 15 e fino alle 21, orario di inizio dell’evento musicale. Il servizio riprenderà alle 23 e proseguirà sino al completo deflusso del pubblico.

Atm SpA informa inoltre che saranno aumentate anche le corse del tram, attivo fino a quando tutte le persone non avranno abbandonato l’impianto sportivo. Il biglietto per l’utilizzo della navetta (andata e ritorno) si potrà acquistare, al prezzo di quattro euro, agli imbarchi della Caronte&Tourist; nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, Zir, front-office via La Farina); presso le emettitrici automatiche attive h24 site a S. Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione centrale, Largo Minutoli, Annunziata, Via Circuito -Torre Faro (statua di Padre Pio); tramite app Atm MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); e presso tutti i rivenditori Sir (Servizi in Rete) affiliati ad Atm SpA.

LA VIABILITA’

STRADA ARGINALE DI ACCESSO AL “PALASPORT SAN FILIPPO” – VIA DEGLI AGRUMI

• DIVIETO DI SOSTA su entrambi i lati, con rimozione coatta, dalle ore 17 di domani, martedì 9 luglio, alle 03 di mercoledì 10 luglio;

• DIVIETO DI TRANSITO dalle 8 di domani, martedì 9 luglio, alle 3 di mercoledì 10 luglio e comunque fino alla normalizzazione del transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra la via Adolfo Celi (ex S.S. 114) ed il plesso del Palasport San Filippo, ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione, di motocicli e ciclomotori privati diretti all’area di parcheggio del Palasport S. Filippo (denominata area blu, per una capienza massima di n. 400 tra motocicli e ciclomotori), dei veicoli delle forze dell’ordine, dei mezzi di pronto soccorso e dei veicoli autorizzati. L’accesso dei suddetti mezzi sarà consentito impegnando la via Adolfo Celi (ex S.S. 114) e successivamente la corsia lato nord della strada arginale di accesso al “Palasport San Filippo” (via degli Agrumi), provvedendo alla chiusura con presidi a cura della Polizia municipale e delle associazioni di volontariato e con la collocazione di idonee barriere, in prossimità dei varchi delle vie dei Gelsomini, Essenze e Noria. Inoltre, sempre dalle ore 8 di domani, martedì 9 luglio, fino alle 03 di mercoledì 10 luglio, sarà interdetto il transito veicolare ad eccezione dei veicoli autorizzati, nel tratto a monte del Palasport San Filippo, in direzione dello stadio.

• Dalle 11 di domani, martedì 9 luglio, alle 03 di mercoledì 10 luglio, sarà interdetto l’accesso alla bretella dello svincolo autostradale San Filippo in corrispondenza dell’intersezione con la via Adolfo Celi (ex S.S. 114), sempre ad eccezione dei veicoli delle forze dell’ordine, di quelli in servizio di emergenza, quelli della Messinaservizi Bene Comune, taxi, veicoli autorizzati e i mezzi a servizio di persone diversamente abili munite di contrassegno che devono assistere al concerto. Questi ultimi dovranno sostare negli appositi stalli ad essi riservati nelle varie aree di parcheggio; mentre i veicoli privati che dovranno raggiungere le aree di parcheggio di pertinenza dello stadio San Filippo, denominate rossa, verde e gialla, i cui tagliandi per avere diritto alla sosta devono essere acquistati preventivamente entro e non oltre le 17 di domani, martedì 9 luglio; possono essere acquistati anche sul posto e quindi avendo la possibilità di accedere alla bretella dello svincolo San Filippo, dovranno fare ingresso dal percorso autostradale con uscita allo svincolo di S. Filippo provenendo dalla direzione di marcia Catania-Palermo. Eventuali veicoli che non risultassero in possesso dei tagliandi che danno diritto alla sosta nelle suddette aree di parcheggio saranno obbligati a fare inversione in prossimità del varco sito all’altezza dell’area di parcheggio verde.

• Interdetto poi il transito veicolare dalle 11 di domani, martedì 9 luglio, alle 3 di mercoledì 10 luglio, ad eccezione degli autobus privati per il trasporto degli spettatori, dei taxi, dei veicoli delle forze dell’ordine, di emergenza e di quelli autorizzati, e comunque fino al termine dell’esigenza e su indicazione della