Messina. Maxi rissa, il Flexus chiuso per 15 giorni e licenza sospesa

Il provvedimento della Questura

Chiusura per 15 giorni e licenza sospesa per trattamenti danzanti. E’ il provvedimento disposta dalla questora di Messina, Gabriella Ioppolo, per la discoteca Flexus, dove lo scorso 27 gennaio si era scatenata una rissa con una quarantina di giovani.

Fondamentali per la ricostruzione dei fatti sono stati i filmati realizzati coi telefonini, che costituiscono parte integrante dei documenti oggetto di indagini ancora in corso.

Un “atto di tutela dell’ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza dei cittadini, nonché monito per un auspicabile e decisivo mutamento di condotta”.