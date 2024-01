Rissa davanti a una discoteca, poliziotto impugna la pistola per fermare la violenza

Coinvolti a Messina una decina di ragazzi

MESSINA – Movida violenta. Una rissa tra giovani davanti alla discoteca “Flexus”. Un poliziotto libero dal servizio che impugna la pistola d’ordinanza, e spara alcuni colpi in aria, per non fare degenerare lo scontro. È stata una nottata movimentata quella fuori dal locale cittadino in via Don Blasco.

Nella notte scorsa, per motivi da chiarire, è scattata una violenta rissa che ha coinvolto decine di ragazzi fuori da una discoteca. Soltanto l’arrivo dell’agente e poi delle volanti ha evitato che la rissa degenerasse ulteriormente.

Nessun ferito e nessun fermo ma la situazione era pericolosa.