Messina. Mercato ex Mandalari, venerdì la protesta dei commercianti davanti a Palazzo Zanca - Tempostretto

Stato d'agitazione degli operatori contro lo spostamento da Giostra, nonostante le rassicurazioni del Comune

MESSINA – Continua il dissenso degli operatori del mercato per lo spostamento da Giostra all’ex Mandalari. Da qui la scelta di organizzare venerdì 16 settembre, alle 11, in piazza Unione Europea, lo stato d’agitazione davanti Palazzo Zanca. L’obiettivo è incalzare l’amministrazione comunale affinché trovi subito un’altra soluzione. Non sono bastate, dunque, le rassicurazioni da parte del sindaco in un recente incontro: “Lo spostamento potrà essere completato, se gli uffici ci daranno un parere favorevole, entro il 20 settembre”..

“Da un’area fallimentare, come quella dell’area Mandalari, vogliamo tornare in strada, a Giostra. Uno spazio consono ai nostri affari per portare il pane a casa. Abbiamo fame di lavoro e paghiamo le tasse”, sottolineano gli ambulanti.

Si tratta di un tema caldo, con una protesta già organizzata, di cui il nostro giornale si è occupato in modo approfondito. Anva (Associazione nazionale commercio su aree pubbliche) Confesercenti, con il presidente Alberto Palella e il responsabile di categoria Pietro Aci, sostiene gli operatori e propone di collocare in via definitiva il mercato nella parte più in alto del viale Giostra.

Confesercenti al fianco dei commercianti

Mette in evidenza Aci: “Su questo punto l’amministrazione comunale si era detta favorevole ma gli operatori vogliono fatti e non sembra che ci siano le condizioni, in verità, per risolvere il problema il prossimo 20 settembre. Noi, come Anva Confersercenti, siamo ovviamente al fianco dei commercianti, in una città che ha fame d’occupazione. Se il Comune non troverà subito una soluzione soddisfacente, il martedì successivo allo stato d’agitazione si procederà con lo sciopero. Quella del Mandalari era una gabbia, mentre collocare il mercato nella parte di Giostra potrebbe aiutare l’economia e tante famiglie”.

Basile: “Lo spostamento entro il 20 settembre”

Così si è espresso sulla sua pagina Facebook il sindaco Federico Basile lo scorso 5 settembre: Ho incontrato, assieme all’assessora Musolino con delega ai mercati, le associazioni di categoria degli operatori del mercato di Giostra per definire insieme il percorso che ci consentirà di trovare una collocazione più idonea per il mercato bisettimanale del martedì e del venerdì. Dopo avere ribadito le ragioni per le quali la collocazione temporanea del mercato sulla sezione centrale del viale Giostra non poteva più essere prorogata, ho accolto la dichiarazione degli operatori di una piena condivisione del percorso tracciato per giungere a una soluzione condivisa, che verrà sottoposta già domani alle verifiche tecniche degli uffici. Lo spostamento potrà essere completato, se gli uffici ci daranno un parere favorevole, entro il 20 settembre. Nel frattempo, in pieno accordo con le associazioni di categoria che oggi hanno rappresentato gli operatori, il mercato di Giostra sito nell’area ex Mandalari verrà sospeso per le giornate del 6,9,13 e 16 settembre”.

Articoli correlati