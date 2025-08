Messina. Mercato Muricello, “prima le verifiche, poi l’avviso pubblico per i box liberi”

L'amministrazione risponde all'interrogazione del capogruppo di FdI Gioveni in Consiglio comunale. "I box liberi risultano due e non nove"

MESSINA – Nelle scorse settimane molto si è dibattuto sul mercato Muricello. L’argomento è arrivato anche in Consiglio Comunale, così l’amministrazione ha risposto alle istanze del consigliere Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che avanzava dubbi e sottolineava criticità quali l’utilizzo dei box liberi e le precarie condizioni climatiche ed ambientali.

La risposta del Comune

Il sindaco Federico Basile, che ha firmato la risposta scritta all’interrogazione, precisa: “È in corso la ricognizione delle posizioni contabili Cup degli operatori assegnatari di box del mercato Muricello. Il trasferimento risulta necessario in considerazione dell’entrata in vigore del regolamento generale delle entrate comunali”. “È stato in merito organizzato un tavolo tecnico – prosegue la risposta – dall’assessore Cicala ove si è concordato l’avvio del trasferimento delle posizioni per l’istituzione del ruolo, procedura impegnativa che dovrà essere adottata per tutti i mercati”.

“I box liberi – risponde ancora l’amministrazione correggendo Gioveni – sono due e non nove, pertanto è fondamentale verificare accuratamente la situazione”. Motivo per cui il sindaco annuncia un riscontro da parte della Polizia Municipale per verificare l’effettiva corrispondenza tra titolari e box assegnati, eventuale presenza di occupazioni abusive e numero di operatori attivi e posteggi disponibili. “Solo dopo le verifiche – si conclude la nota – si procederà alla predisposizione dell’avviso pubblico per l’assegnazione dei box liberi”.

