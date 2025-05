Messina. Mercato Vascone, “lavori fermi e nel cantiere non si vede nessuno”

Il presidente della III Municipalità Cacciotto sollecita la ripresa dei lavori: "I mercatali sono esasperati"

MESSINA . “I lavori di riqualificazione del mercato Vascone sono praticamente fermi e a parte il tetto rimosso da tempo non hanno avuto più un seguito concreto”. Lo denuncia il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto, che ricorda come i lavori siano stati consegnati lo scorso 17 marzo dall’Amministrazione comunale alla società vincitrice dell’appalto, la S.L. Infrastrutture Srl, e dovrebbero concludersi entro il 18 settembre 2025.

“Rischio di tempi lunghi”

“All’interno del cantiere del mercato non si vede nessuno – attacca Cacciotto -. Questo non lo dico soltanto io, ma oltre a saperlo l’amministrazione, è constatato giornalmente dagli stessi mercatali che vedono i lavori della “loro casa” praticamente immobili. Qual è la concreta paura? Che di questo passo la data del 18 settembre rischia di non essere rispettata. Ciò significa ulteriori disagi e costi per i mercatali.

Il presidente della III Municipalità evidenzia inoltre un altro aspetto: “Avevamo chiesto per l’area in cui è ubicato il mercato alcuni accorgimenti: bagni chimici; realizzare delle griglie di scolo; interramento dei cavi di illuminazione; parcheggio gratuito per chi va al mercato e parcheggia allo Zaera sud. Nessun riscontro.

La diffida dall’Amministrazione comunale

“Mi fa piacere, e sono perfettamente d’accordo – conclude Cacciotto – aver appreso che l’Amministrazione comunale, nel riconoscere le ragioni dei mercatali, abbia in data odierna diffidato la ditta ad eseguire i lavori all’ interno del mercato Vascone. Ciò conferma che né io né il Consiglio della Terza Municipalità, che mi onoro di presiedere, abbiamo mai posto in essere opere di sciacallaggio o cavalcato l’onda della protesta o degli umori ma al contrario abbiamo sempre con correttezza istituzionale rappresentato le esigenze del nostro territorio. Mi auguro a questo punto, dopo la diffida del Comune, che i lavori possano finalmente partire”.

Articoli correlati