Messina. Morto 86enne investito in via Consolare Pompea

L'incidente lo scorso 19 febbraio

E’ morto all’ospedale Papardo l’86enne investito in via Consolare Pompea, all’altezza di Sant’Agata, lo scorso 19 febbraio.

L’uomo stava attraversando la strada quando è stato colpito da un’auto guidata da un 64enne. Subito ricoverato in codice rosso al Papardo, ha lottato per diciassette giorni fin quando, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere. Sul posto era intervenuta la sezione infortunistica della Polizia Municipale, al comando dell’Ispettore capo Giovanni Arizzi, per ricostruire la dinamica dell’incidente.