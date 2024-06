Messina. Morto il maggiore Giacomo Mandanici, cordoglio del sindaco e della Polizia municipale

Il cordoglio del Corpo di Polizia municipale e del sindaco

MESSINA – Profondo cordoglio in città per la scomparsa del Maggiore Giacomo Mandanici, figura storica della Polizia municipale di Messina. Il sindaco Federico Basile, l’Amministrazione comunale, il comandante Giovanni Giardina e l’intero Corpo della Polizia municipale hanno espresso il loro sentito dolore per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità messinese.

Il maggiore Mandanici, esempio di dedizione e passione per il suo lavoro, ha rappresentato un punto di riferimento per tutti gli appartenenti al Corpo, in particolare per quelli assunti con il concorso del 1995. Ricordato per la sua gentilezza, eleganza e disponibilità, ha ricoperto con grande impegno il ruolo di presidente dell’Associazione messinese Polizia municipale in congedo fino all’ultimo giorno.