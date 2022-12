Messina. Nasce l'Associazione tutori volontari di minori stranieri non accompagnati - Tempostretto

Oggi, alle 16.30, evento formativo nell'Aula Magna della Corte d'Appello di Messina

E’ stata di recente costituita a Messina l’Associazione “Tutrici e Tutori Volontari Minori stranieri non accompagnati Messina Aps,” nata con l’obiettivo di sostenere la figura del tutore volontario di minori che si trovino nel nostro territorio privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, oggi disciplinata dalla Legge n. 47/2017.

La “Legge Zampa” ha anche istituito un Elenco di Tutori di Msna presso il Tribunale per i Minorenni di ogni Distretto giudiziario cui si può essere iscritti dopo aver partecipato ad una selezione e ad un corso di formazione organizzato dal Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.

La scelta di costituire una Associazione di Promozione Sociale è nata grazie alla determinazione dei tutori ad oggi iscritti all’Elenco del Tribunale per i Minorenni di Messina che hanno condiviso l’idea – portata avanti da una già dinamica rete nazionale – della necessità di partecipare ai tavoli istituzionali in cui vengono tracciate le politiche di supporto ai minori stranieri non accompagnati nonché di interloquire con tutti gli enti e le istituzioni sulle questioni legali e burocratico-amministrative attinenti i minori stranieri non accompagnati e la loro inclusione socio-lavorativa.

Tra gli scopi principali della nuova Associazione vi è quello di consentire il mutuo aiuto tra chi esercita il ruolo di tutore e di monitorare la situazione dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anche durante il passaggio alla maggiore età per evitare che si interrompa il processo di integrazione già avviato senza l’ausilio necessario ad affrontare le difficoltà e criticità della età adulta.

Evento formativo

Tuttavia, al rilevante numero di minori presenti sul territorio, ancora oggi non corrisponde un confortante numero di iscritti al relativo Elenco Tutori. Per sensibilizzare sempre più donne e uomini a prestare la propria attività di volontariato per accompagnare nel loro percorso di integrazione i minori stranieri che si trovano nelle strutture di accoglienza di Messina e provincia, l’Associazione ha pensato di organizzare –in uno con l’Ordine degli Avvocati di Messina- un primo evento formativo che si terrà lunedì 12 dicembre presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Messina dal tema: “L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed il ruolo del tutore volontario: norme e buone prassi, punti di forza e criticità” . Dopo i saluti istituzionali, vi saranno le relazioni della presidente dell’Associazione avv. Maria Adelaide Merendino, nonché alla presidente del Tribunale per i Minorenni Francesca Pricoco, dell’avv. Maria Carmela Cordaro e del sociologo prof. Tindaro Bellinvia. Seguirà poi dibattito con i rappresentanti delle Istituzioni e del Terzo Settore, testimonianze di tutrici e tutori ed ex tutelati, oggi maggiorenni.

Il direttivo

Il primo Direttivo in carica per i prossimi due anni è composto dai consiglieri: Maria Adelaide Merendino, avvocata (presidente); Carmela Maria (detta Carmen) Cordaro, avvocata (vicepresidente vicaria);

Tindaro Bellinvia, sociologo Unime (vicepresidente), Marcella De Luca avvocata (tesoriera); Paola

Provvidenza Saccà avvocata (segretaria), Tiziana Arcoraci avvocata, Robertà Barilà insegnante e avvocata,

Annamaria Pagliaro agente immobiliare, Carmelo Picciotto avvocato.