Messina nella morsa del controesodo: code e traffico in tutto il centro città FOTO GALLERY

Polizia municipale e stradale impegnata tra Giostra e il viale Garibaldi, fino a Palazzo Zanca, per gestire le code e le lunghe attese

MESSINA – Il clou è il Viale Boccetta, ma anche Viale Giostra, vista la vicinanza degli imbarchi, e tutta la Via Garibaldi, fino alla I Settembre e oltre. Giornata da bollino nero per la viabilità a Messina, nel pieno del controesodo estivo. Non una novità né una sorpresa, e infatti sono decine gli agenti della polizia municipale e della stradale impegnati nelle vie principali per far confluire auto, camion, pullman e mezzi a due ruote nella maniera più corretta e snella possibile.

Il traffico e le lunghe code si sono registrate soprattutto in prossimità degli imbarchi della Rada San Francesco. Il comandante della polizia municipale Giovanni Giardina ha più volte consigliato anche l’utilizzo delle navi pubbliche. Così facendo parte del traffico si dirigerebbe verso gli imbarchi accanto alla Stazione, attutendo l’impatto sul centro città. Saranno comunque due giorni complicati, come previsto, e tanto i viaggiatori quanto i messinesi dovranno avere tanta pazienza.

Il passaggio dei tifosi

A tutto questo si è aggiunto anche il passaggio dei tifosi del Catania, diretti a Sorrento per la prima gara di campionato. Polizia e carabinieri hanno temporaneamente bloccato una strada per consentire il passaggio dei pullman in sicurezza.