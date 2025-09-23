L'elezione, ratificata all'unanimità dalla presidenza provinciale, per l'area metropolitana., su proposta del presidente Palella

MESSINA – Noemi Gallo è la nuova direttrice di Confesercenti area metropolitana Messina. La sua nomina è stata ratificata all’unanimità dalla presidenza provinciale, su proposta del presidente Alberto Palella.

“La professionalità, l’impegno e la determinazione che da sempre contraddistinguono Noemi saranno sicuramente fondamentali nel guidare e rappresentare Confesercenti in questa nuova e importante fase. Alla direttrice i migliori auguri da parte di Confesercenti per questo importante e meritato traguardo”, evidenzia il presidente Palella.