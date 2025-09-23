 Messina. Noemi Gallo è la nuova direttrice di Confesercenti

Messina. Noemi Gallo è la nuova direttrice di Confesercenti

Redazione

Messina. Noemi Gallo è la nuova direttrice di Confesercenti

martedì 23 Settembre 2025 - 11:48

L'elezione, ratificata all'unanimità dalla presidenza provinciale, per l'area metropolitana., su proposta del presidente Palella

MESSINA – Noemi Gallo è la nuova direttrice di Confesercenti area metropolitana Messina. La sua nomina è stata ratificata all’unanimità dalla presidenza provinciale, su proposta del presidente Alberto Palella.

“La professionalità, l’impegno e la determinazione che da sempre contraddistinguono Noemi saranno sicuramente fondamentali nel guidare e rappresentare Confesercenti in questa nuova e importante fase. Alla direttrice i migliori auguri da parte di Confesercenti per questo importante e meritato traguardo”, evidenzia il presidente Palella.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
“Bellini-Paganini”, successo di pubblico per un immaginario incontro fra i due geni
Strada Torri Morandi – Tirreno, il Consiglio dà l’ok all’esproprio
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED