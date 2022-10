Messina. "Noi, bloccati da oltre un'ora alle Torri Morandi da chi posteggia in modo incivile" - Tempostretto

Alle 17, dopo più di un'ora e mezza d'attesa, è arrivato il carro attrezzi

MESSINA – Ultimo aggiornamento, ore 17,04: dopo più di un’ora e mezza d’attesa, è arrivato il carro attrezzi, alla presenza del sindaco Basile, che era stato informato dai cittadini.

Bloccati da un’auto posteggiata in modo improprio

Una segnalazione di una famiglia a Tempostretto, direttamente da Torre Faro: “In questo momento, alle 16,44, siamo bloccati da oltre un’ora alle Torri Morandi da chi ha posteggiato in maniera impropria, in modo davvero incivile, bloccandoci. Dopo esserci goduti la bellissima iniziativa degli Aquiloni, mai avremmo pensato di rimanere bloccati. Invitiamo le istituzioni a rafforzare la vigilanza in queste occasioni: abbiamo chiamato i vigili, abbiamo persino parlato con il sindaco, avendolo incontrato lì, e ora ci è stato fornito il numero diretto dell’Atm. Ma contro i posteggi abusivi la reazione, per giunta in in un parcheggio, deve essere immediata”.

Aggiunge uno dei componenti della famiglia: “La gestione dei servizi deve migliorare, e molto, soprattutto quando si organizzano eventi. Questa città così non è vivibile e ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. I vigili si sono prodigati, devo dire, al telefono ma siamo rimasti bloccati per più di un’ora e mezzo. E gli organizzatori del Festival hanno fatto l’annuncio per invitare a spostare le auto posteggiate in modo scorretto. Questo va riconosciuto”.

“Tutto il sistema dei servizi va rivisto”

Aggiungono i cittadini: “Un ulteriore beffa? Il carro attrezzi non avrebbe potuto intervenire se non ci avesse liberato un’altra persona sopraggiunta, spostando l’auto! Considerate le esigenze di sicurezza, in caso d’emergenza ad esempio, tutto il sistema dei servizi va rivisto, a Torre Faro e non solo, in caso di eventi. E una volta che le Torri Morandi raggiungono la capienza dei 500 posti auto, bisogna impedire che altre ne entrino“.