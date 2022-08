Messina. Noi diplomati nell'anno dei Mondiali, quelli dell' '82: "Un'amicizia speciale lunga più di 40 anni" - Tempostretto

Gli allievi del Quasimodo si ritrovano e raccontano il valore dell'amicizia vera

di Patrizia Vita*

MESSINA – Era lo stesso anno della storica vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio, e quindi motivo in più per essere nella memoria di tutti, perché anche noi abbiamo vinto il campionato di mondiale di fraterna amicizia! Per noi non semplicemente compagni, ma piuttosto amici del cuore, non sembrano affatto essere passati ben 40 anni (dicasi quaranta!) dalla data dell’esame finale che concludeva il nostro percorso scolastico. E questo proprio perché non ci siamo mai classificati come dei semplici compagni di classe, ma siamo stati sempre uniti da quel legame familiare che ci ha fatto sentire fratelli e sorelle in una famiglia in cui, come tale, ovviamente non mancavano le litigate nel modo in cui, appunto, avvengono in una famiglia che si rispetti, ma anche in questi casi, poi, le litigate si trasformavano sistematicamente in fragorose risate.

“Il problema di uno diventa di tutti, continuiamo ad esserci l’uno per l’altro. E’ straordinario”

Ancora oggi, noi della classe quinta dell’82 del “salvatore Quasimodo” ci sentiamo costantemente. Eravamo e siamo ancora “speciali”, perché da sempre continuiamo ad esserci l’uno/a per l’altro/a! Se uno di noi ha ancora oggi un problema, diventa il problema di tutti, e si cerca di superarlo tutti assieme. E questo non è veramente speciale? Ma veniamo a noi. Oggi siamo quasi tutti madri e padri, siamo quasi tutti affermati nel lavoro, segno che gli insegnamenti ricevuti anche nel nostro mondo scolastico sono stati eccellenti, e di questo ne siamo profondamente grati. In questo 2022, nostro quarantesimo anno dal conseguimento del diploma, rieccoci qui, tutti riuniti, felici per esserci ritrovati ancora una volta, rivolgendo con il cuore, un pensiero anche a chi sfortunatamente non c’è più o che non è presente per seri motivi di salute. Vivere tutto questo è stato, è e sarà una inestimabile ricchezza. I “presenti”: Patrizia Vita; Filippo Perciabosco; Anna Raffa; Loredana Burrascano; Pina Zimbaro; Giulia Pino; Pina Orecchio; Katia Lombardo; Gianfranco Di Natale; Daniela Barreca; Daniela La Sorte; Rosalba Calvo; Bice Pittella; Melina Rizzo. (*classe quinta dell’ ’82)