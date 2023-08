Messina non ha percorsi turistici per bambini e famiglie: arriva un libro che ne propone sei VIDEO - Tempostretto

"Messina tantestorie" si rivolge a piccoli lettori e viaggiatori. L'idea della scrittrice messinese Maria Francesca Tommasini

MESSINA – Cosa può visitare in modo divertente un bambino che sbarca da una nave da crociera a Messina? Da questa domanda nasce l’idea di narrare itinerari per bambini e famiglie in un libro dedicato a piccoli lettori e viaggiatori.

“Messina tantestorie” è dedicato ai piccoli viaggiatori

L’idea di dedicare un racconto a percorsi turistici per bambini arriva dalla scrittrice messinese Maria Francesca Tommasini. Il suo “Messina tantestorie” si rivolge proprio ai piccoli concittadini che non conoscono la storia o i monumenti più belli della città, ma anche ai piccoli turisti che viaggiano con la famiglia e non hanno dei percorsi dedicati.

Visitare Messina in modo divertente e avventuroso

Il protagonista del racconto, infatti, è un bambino di nome Vincenzo che appena sbarcato dalla nave arriva a piazza Unione Europea e incontra i Giganti Mata e Grifone. Da li inizia la sua avventura in città, fra miti, leggende, segreti da scoprire e specialità da gustare, tutto pensato in un’ottica divertente e istruttiva. A partire da piazza Duomo, con le curiosità sull’orologio astronomico, il piccolo viaggiatore visita i laghi, Capo Peloro, i forti, scopre l’inganno della Fata Morgana e l’eroico gesto di Dina e Clarenza. Il racconto è fantasioso ma i monumenti sono reali e potrebbero essere davvero raccontati così ai piccoli turisti, per far vivere e visitare la città sotto forma di gioco.

L’edizione inglese per i piccoli turisti stranieri

C’è anche una versione inglese dedicata ai turisti stranieri e quella italiana si rivolge sia ai visitatori di passaggio che ai bambini messinesi. “Dobbiamo rendere questa città sempre più a misura di bambino”, racconta l’autrice del libro. E continua: “E dobbiamo fare in modo che sempre più turisti bambini arrivino e scoprano la magia che avvolge Messina”.