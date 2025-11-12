 Messina, novità per il mercato Vascone: la ditta ha proposto il subappalto

Redazione

mercoledì 12 Novembre 2025 - 15:22

Il Comune sta verificando gli atti e il cantiere potrebbe ripartire a breve. Ci saranno rapporti diretti con la nuova ditta.

MESSINA – Sul mercato Vascone qualcosa si muove. L’azienda che si è aggiudicata ormai diversi mesi fa i lavori li subappalterà a un’altra ditta così da per poter riaprire il cantiere. Gli uffici del Comune di Messina sono già partiti con la verifica degli atti così da poter completare l’iter.

Vascone, la svolta dopo la diffida

L’assessore al ramo Massimo Finocchiaro ha spiegato che la situazione del subappalto, qualora gli uffici daranno il loro placet, prevederà a norma di legge un “rapporto diretto con la nuova impresa” piuttosto di andare a rescindere il contratto e ad aggravare ulteriormente le tempistiche. Soltanto così sembra potersi sbloccare una vicenda che ha tenuto sotto scacco la città. La svolta è arrivata dopo la diffida di quasi un mese fa presentata dal Comune, che avrebbe potuto riscuotere la fideiussione e rescindere il contratto qualora la ditta non avesse risposto in tempo.

