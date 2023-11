Messina, nuova rissa tra medici all'ospedale Papardo - Tempostretto

Il ricovero "controverso" di una paziente 91enne fa innescare la lite tra due camici bianchi. Ed è subito caos

MESSINA – Sono ancora tutti da chiarire i contorni della rissa tra medici al Papardo avvenuta l’11 novembre scorso quando, al rifiuto di ricoverare una paziente in uno dei reparti, è scoppiata una furibonda lite tra camici bianchi, finita con l’intervento di una Volante della Polizia e la denuncia di uno dei due nei confronti dell’altro, primario. Un episodio che richiama la recente lite dell’aprile scorso.

A sporgere querela è stato il medico che aveva disposto il ricovero di una delle pazienti, una signora di 91 anni visitata su richiesta dei parenti che, secondo il camice bianco, necessitava di un immediato ricovero in uno dei reparti dell’ospedale, dopo aver verificato che erano disponibili tre posti letto.

Nella denuncia il medico racconta di aver inviato la donna al reparto individuato, ma qui non era stata accettata. Si è quindi presentato lui stesso ma si è visto cacciare in malo modo dal primario, che lo avrebbe quasi aggredito, secondo quanto raccontato. In pochi minuti la tensione si è fatta altra in corsia, anche perché alla scena avrebbero assistito anche i parenti dell’anziana signora, sempre più spazientiti e arrabbiati. E’ a quel punto che il medico ha chiesto l’intervento delle forze dell’Ordine. Sul caso c’è ora un’indagine della Procura di Messina e una inchiesta interna dell’ospedale Papardo.