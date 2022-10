Messina, nuova sede per gli enti dell'edilizia: l'augurio di Cisl e Filca Cisl - Tempostretto

I segretari dei sindacati pongono l'accento sulla necessità di lavoro e sicurezza

MESSINA – Cisl Messina e Filca Cisl Sicilia e Messina sono intervenute all’inaugurazione della nuova sede degli enti paritetici dell’edilizia, Cassa Edile e Opt (Organismo paritetico territoriale) Ente Scuola Edile – Ente Sicurezza Edile Cpt Messina, della Associazione RLST Messina e dell’Ance Messina. L’edificio nell’area ex ZIR in via A. Volta ed è totalmente ristrutturato e rinnovato. Un’occasione, per i sindacati, per sottolineare come la “casa” adesso vada “riempita di contenuti”.

Cisl e Filca Cisl: “Necessità di formazione, lavoro e sicurezza”

“C’è necessità di formazione, di lavoro, prevenzione e sicurezza in un territorio dove si sono registrati diversi infortuni, anche mortali, negli ultimi mesi – hanno detto il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi e della Filca Cisl Sicilia Paolo D’Anca e della Filca Cisl Messina Nino Botta – Ci piace immaginare che questa struttura sia a disposizione dell’intera comunità, non solo del settore edile. E che questa nuova struttura, che rappresenta il recupero della sede abbandonata di una storica azienda cittadina, diventi anche un punto di riferimento per le altre province per fare crescere la buona edilizia. Qui si farà formazione per rendere i lavoratori edili della provincia di Messina pronti ad affrontare le nuove sfide. Il riferimento, naturalmente, è al Ponte sullo Stretto per il quale attendiamo i nuovi Governi nazionale e regionale”.