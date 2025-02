Messina. “Il nuovo lungomare in Fiera sarà aperto in estate”

I vertici dell'Autorità Portuale e il progettista in Commissione consiliare a Palazzo Zanca

MESSINA – La fiera, o meglio gli spazi dell’area che “guardano” al mare, saranno a disposizione dei messinesi in estate. Che il cantiere sia ormai in dirittura d’arrivo lo hanno annunciato i vertici dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, ospite della terza commissione consiliare.

Risolto il problema acqua

Ma qual è la situazione attuale dopo il “caso acqua”? Il commissario Antonio Ranieri ha spiegato: “L’unica questione rimasta in sospeso era la parte a verde per la fornitura dell’acqua che serviva a mantenere in vita il verde stesso. Sono state fatte una serie di interlocuzioni con Amam e si è trovata una soluzione. Siamo sulla parte finale dei lavori per cui con una tempistica che cercheremo di abbreviare, perché è nostro interesse restituire questa parte di città ai cittadini”.

“Senza acqua il progetto sarebbe stato stravolto”

L’architetto Giovanni Lazzari, direttore dei lavori, è entrato più nel dettaglio: “Forse non è stato chiaro ai più che l’ultima azione era prevista per dicembre. Quando si è parlato di agosto si è parlato di una scadenza rispetto a cui le parti in causa si erano impegnate ad aprire una parte di waterfront, ben sapendo che non si trattava di un completamento dei lavori. Era una parziale apertura immaginata per agosto che non è avvenuta perché è diventato eclatante il problema dell’acqua a Messina e ha toccato anche noi. Abbiamo ritenuto dare la priorità a quei problemi e non occuparci di un parco. L’interlocuzione con Amam è stata proficua. Senza l’acqua il progetto sarebbe stato stravolto. Sicuramente nel periodo estivo noi useremo la fiera, tutta e non solo quella parte di cui si ipotizzava l’apertura nell’agosto scorso”.

Il concorso di progettazione Boccetta Annunziata

L’ingegnere Massimiliano Maccarone, direttore dell’area tecnica dell’Autorità Portuale, ha poi aggiunto: “È stato difficile, volevamo aprire ad agosto e non ce l’abbiamo fatta. È uno sforzo molto pesante. Con Amam abbiamo risolto il problema dell’acqua, gli altri problemi di cantiere sono stati risolti, ora manca la parte finale. Speriamo che sia tutto come lo immaginate, perché ci teniamo molto a riaprire la fiera che è barricata da anni”. E ha aggiunto: “Abbiamo dato un appalto di progettazione per la riqualificazione totale del waterfront fino all’Annunziata. La previsione riguarda tutti gli edifici della fiera. Abbiamo inserito nel concorso anche le progettazioni dei singoli edifici, che saranno riqualificati a lotti. Il progetto che ha vinto prevede di riqualificare la passeggiata, il Ringo e la ripresa di alcuni degli edifici compreso l’ex Irrera al mare. Ma ci vorrà qualche anno. Vanno fatti e approvati i progetti preliminari e poi avviati i lavori per fasi”.

