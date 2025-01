Messina. Oasi felina a Sperone, via ai lavori

Dureranno due mesi

Sono stati consegnati stamane i lavori di riqualificazione di un’area sita a Sperone da destinare ad Oasi Felina di emergenza. L’impresa esecutrice delle attività è la Galletta srl, il direttore dei lavori Giuseppe Frigione e il direttore operativo Andrea Giacoppo. Il costo dei lavori è di 139mila euro e i tempi di realizzazione sono previsti in sessanta giorni dalla consegna.

“Si tratta di un’area ceduta al Comune – hanno spiegato il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Minutoli – che versava in uno stato di totale abbandono. Si concretizza quindi il progetto dell’Amministrazione comunale, dopo avere individuato l’area, di riqualificarla per migliorare le condizioni di vivibilità dei felini. Si tratta di uno spazio molto grande, abbastanza decoroso, confortevole e ben attrezzato che si inserisce in un più ampio progetto, che stiamo portando avanti, di rendere fruibili zone dismesse o abbandonate”.

Nell’area di circa 4.600 metri quadrati saranno allestiti box prefabbricati, un impianto idrico e si provvederà al rifacimento della pavimentazione, dei servizi igienici e di altre zone di comfort, alla sistemazione dei container e degli infissi distrutti, alla realizzazione di stazioni protette di distribuzione di cibo e acqua e di uno spazio aperto con vegetazione. L’area, che prevede anche una zona libera e ingressi separati, sarà gestita in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute, con le quali verrà condiviso un disciplinare e un regolamento per l’utilizzo dell’area che – ha precisato l’assessore Minutoli “non rappresenta un deposito per gatti, ma semplicemente un polmone in cui fare transitare temporaneamente gli animali bisognosi di cure e di altre esigenze particolari ed urgenti”.