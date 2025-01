Messina. Oasi felina a Sperone, via ai lavori: “è la prima in Sicilia” VIDEO

Consegnati, questa mattina, i lavori di riqualificazione e dureranno due mesi

MESSINA – A Sperone sorgerà la prima oasi felina della Sicilia. Sono stati consegnati, questa mattina, i lavori di riqualificazione di un’area ampia circa 4.600 metri quadrati che si trova lungo la strada comunale Faro Superiore – Sperone, proprio nei pressi della Snam. “Era uno spazio in stato di abbandono da diversi anni, che doveva essere frutto di opere compensative della Snam. Doveva essere un campetto di calcio che non è stato mai utilizzato anzi, vandalizzato più volte. In passato era stato riqualificato, ma mai riutilizzato. Abbiamo individuato questa come area da riqualificare perché è un’importante zona che non crea problemi rispetto alla normativa prevista per la realizzazione di interventi di questo tipo. E quindi abbiamo predisposto il progetto, lo abbiamo portato avanti, abbiamo trovato le risorse e stiamo procedendo alla sua realizzazione”, spiega l’assessore con delega al Benessere e alla Dimora per gli animali Massimiliano Minutoli.

Cosa prevede il progetto

L’area verrà gestita in collaborazione con le Associazioni di volontariato. Il progetto, spiega Michelangelo Restuccia “prevede quattro miciopoli che verranno inserite in tutto il perimetro dell’area. Queste miciopoli serviranno a custodire e a tenere in degenza tutti i gattini che giornalmente il comune, tramite il servizio randagismo, recupera sul territorio. I gatti avranno una nuova casa, anche se temporanea. Tutti i gatti che andiamo a prendere dal territorio vanno tutti in clinica veterinaria quindi, dopo le prime cure, a seguito di un trauma, vengono dimessi. A volte, però, hanno bisogno di continuare la degenza e di prendere medicine per un periodo. Quindi, non potendo essere reimmessi sul territorio, li porteremo in questa nascente oasi felina che sarà un manto della città di Messina perché è la prima struttura che c’è in Sicilia, e, da fonti da noi apprese, non abbiamo trovato una struttura nascente come questa nel sud Italia. Siamo orgogliosi che questa amministrazione possa portare avanti questo progetto”.

Possibilità di adozione dei gattini

Un progetto che, come sempre, è anche volto all’adozione dei gattini. Prosegue Restuccia: “Premesso che l’ufficio randagismo è sempre disponibile per l’adozione dei cani e dei gatti ritrovati sul territorio, però qui ci sarà un’ulteriore possibilità di poter venire a vedere i gattini, innamorarsene e portarseli a casa. Naturalmente previo un pre affido. Quindi si valuteranno le richieste e l’ufficio vandalismo provvederà ad espletare tutte le pratiche per l’adozione di questi gattini”.

L’impresa esecutrice delle attività è la Galletta srl, il direttore dei lavori Giuseppe Frigione e il direttore operativo Andrea Giacoppo. Il costo dei lavori è di 139mila euro e i tempi di realizzazione sono previsti in sessanta giorni dalla consegna. Presente alla consegna dei lavori anche il sindaco Federico Basile.