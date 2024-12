Messina, obbligo di dimora per l’investitore di Eliseo Scarcella

L'impatto moto-auto al bivio per Santa Lucia sopra Contesse del 20 novembre costato la vita al noto maestro di arti marziali

Messina – Ha l’obbligo di dimora il 31enne alla guida dell’auto che lo scorso 20 novembre investì il 56enne Eliseo Scarcella, morto dopo l’impatto con la sua moto sulla statale 113, al bivio per Santa Lucia sopra Contesse.

L’indagine sull’incidente

Il provvedimento del giudice è arrivato dopo i primi accertamenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, guidata dal comandante Giovanni Arizzi e segna una svolta nell’inchiesta sulla morte del maestro di arti marziali, figura nota in città anche per la sua attività all’interno della palestra universitaria ma in generale per tutti gli appassionati messinesi delle specialità orientali.

L’impatto mortale a Messina Sud

L’impatto ha stroncato sul colpo Scarcella, che viaggiava in sella alla sua Guzzi V85. Illeso il conducente della Golf, denunciato per mancata precedenza ed ora indagato anche per la morte del 56enne.